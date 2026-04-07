Confirman influenza aviar en Chile y refuerzan controles en la región

El primer foco en aves de traspatio en Ñuble encendió alertas sanitarias. Argentina reportó nuevos episodios y Uruguay y Paraguay activaron medidas preventivas.

7 de Abril de 2026 14:21hs

El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) confirmó el primer caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) subtipo H5N1 en aves de traspatio en la región de Ñuble, específicamente en el sector de La Primavera, comuna de San Carlos. El foco se detectó en un predio con gallinas, gansos y patos, sin vinculación con la producción avícola comercial. El foco se detectó en un predio con gallinas, gansos y patos, sin vinculación con la producción avícola comercial.

Tras la confirmación, las autoridades chilenas activaron de inmediato los protocolos sanitarios, que incluyeron la cuarentena del predio afectado, la delimitación de un área de vigilancia y el monitoreo de otros criadores de aves de traspatio en la zona. El SAG también reforzó el llamado a extremar las medidas de bioseguridad, especialmente para evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres, principal vía de transmisión del virus.

La situación en Chile se da en un contexto regional más amplio, marcado por la presencia reciente de casos en Argentina, donde se han detectado focos tanto en aves silvestres como de traspatio. Ante este escenario, el SENASA intensificó los controles sanitarios, reforzó la vigilancia epidemiológica y emitió recomendaciones a productores para fortalecer la bioseguridad en establecimientos avícolas.

En paralelo, países vecinos como Uruguay y Paraguay adoptaron medidas preventivas para reducir el riesgo de ingreso del virus. Entre las acciones implementadas se destacan el aumento de controles en fronteras, la vigilancia activa de aves silvestres, campañas de concientización para productores y la revisión de protocolos sanitarios en granjas comerciales y sistemas de traspatio.

La influenza aviar altamente patógena es una enfermedad viral que afecta principalmente a aves domésticas y silvestres, con altas tasas de mortalidad y sin tratamiento específico. Si bien el contagio a humanos es poco frecuente, su impacto sanitario y económico es significativo para la producción avícola y el comercio internacional.

Las autoridades sanitarias de la región coinciden en que el rol de las aves migratorias es clave en la diseminación del virus, por lo que insisten en la importancia de mantener medidas de prevención, detección temprana y notificación inmediata ante signos clínicos sospechosos, como decaimiento, descoordinación, cambios de coloración o mortalidad inusual en las aves.

El nuevo foco en Chile y los antecedentes recientes en Argentina refuerzan la necesidad de una estrategia regional coordinada, basada en la vigilancia permanente y la rápida respuesta sanitaria, para evitar la propagación de una enfermedad que continúa representando una amenaza para la avicultura sudamericana.

Fuente: Revista Chacra