Alerta sanitaria: sospechan de un brote de fiebre aftosa en Rusia 

El sacrificio masivo de ganado y medidas comerciales en la región alimentarían dudas sobre el estatus sanitario ruso.

7 de Abril de 2026 13:57hs

Un presunto brote de fiebre aftosa en Rusia habría encendido las alarmas sanitarias en la región y llevado a Kirguistán a avanzar en la compra de al menos 4,5 millones de dosis de vacunas para proteger su rodeo, según habrían informado medios rusos citados por la agencia internacional de noticias EFE.

De acuerdo con esas versiones, las autoridades kirguisas y el Instituto Ruso de Investigación para el Bienestar Animal habrían firmado un contrato para el suministro inicial de un millón de dosis, cuya entrega se concretaría en el corto plazo. A su vez, el gobierno de ese país centroasiático prevería adquirir otras 3,5 millones de dosis adicionales para implementar una campaña masiva de vacunación antes de finales del verano de 2026.

El trasfondo de esta decisión estaría marcado por los recientes sacrificios masivos de ganado en Rusia, particularmente en Siberia, que habrían afectado a decenas de miles de animales y generado fuertes protestas entre productores, quienes cuestionarían la falta de explicaciones oficiales claras.

Si bien las autoridades rusas habrían atribuido estos episodios a brotes de pasteurelosis, diversos expertos considerarían que la magnitud de las medidas adoptadas podría responder a la necesidad de contener un brote de fiebre aftosa no reconocido públicamente, lo que pondría en riesgo el estatus sanitario que Rusia obtuvo en mayo del año pasado como país libre de la enfermedad.

En este contexto, Rusia estaría obligada a notificar internacionalmente cualquier caso confirmado de aftosa, lo que implicaría la pérdida de ese estatus y eventuales restricciones comerciales. Mientras tanto, el costo de los sacrificios realizados en lo que va del año ya se estimaría en unos 20 millones de dólares.

Como señal de alerta regional, Kazajistán habría decidido en los últimos días prohibir temporalmente la importación de determinados cereales, piensos y productos ganaderos provenientes de Rusia, medida que se sumaría a restricciones previas y que reforzaría las sospechas sobre la situación sanitaria en el país.