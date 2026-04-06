Ya están abiertas las inscripciones para el II Foro de Termalismo y Enoturismo en San José

El Foro de Termalismo y Enoturismo regresa para seguir pensando en cómo la combinación de dos grandes productos turísticos, las aguas termales y el vino, puede motorizar el desarrollo regional en tiempos de oportunidades y desafíos. Es la gran oportunidad de ser parte de la construcción del futuro del turismo.

6 de Abril de 2026 13:52hs

Por Ricardo Seronero

La segunda edición se realizará los días 7 y 8 de mayo de 2026 en Termas San José, Entre Ríos, consolidando un espacio que, tras su primera edición -con casi 200 participantes y más de 30 expertos-, se posicionó como un faro de innovación turística.

Este año, el Foro abordará ejes clave para el desarrollo del sector y además, ya se encuentran confirmadas destacadas ponencias sobre:

La experiencia de rutas de vinos y termas impulsadas en la provincia de Buenos Aires y el sur de Brasil.

El desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial aplicadas al enoturismo y estaciones termales inteligentes y herramientas digitales para el turismo accesible e indicadores de sostenibilidad.

Oportunidades de inversión a nivel regional

Con la participación de destacados referentes como Ana Rucci, Lucía Salessi, Uriel Charne, Melina Capucho, Teresita Van Strate, Guillermo Meier, Luciano Rey, entre otros, el Foro promete ser un punto de encuentro clave para el intercambio de ideas, experiencias y oportunidades.

Además, vuelve a repetir una de sus grandes apuestas para consolidarse como un espacio de networking; la Feria de Bodegas y Destinos espera reunir este año a bodegueros, enólogos, especialistas, profesionales y empresarios para dar a conocer nuevos proyectos y oportunidades de inversión.

Las inscripciones para participar ya están abiertas en www.sanjose.tur.ar/foro



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