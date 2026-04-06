Récord de patentamiento de motos en marzo: fueron setenta y nueve mil unidades

El auge del trabajo independiente impulsa estas ventas, sobre todo en plataformas digitales y servicios de reparto, consignó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.

6 de Abril de 2026 13:05hs

El patentamiento de motos en Argentina registró un récord en marzo, con más de 79.000 unidades vendidas. Esta cifra refleja un crecimiento del 55% respecto de un año atrás. Los datos provienen de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y marcan un máximo histórico para el sector.

El auge del trabajo independiente impulsa estas ventas, sobre todo en plataformas digitales y servicios de reparto. La moto se convierte en herramienta esencial para generar ingresos autónomos. Así, más personas buscan independencia laboral en un contexto de economía de aplicaciones.

Factores como el bajo costo de adquisición comparado con otros vehículos favorecen la demanda. Las opciones de financiamiento y alivios impositivos facilitan las compras. Además, el mercado ofrece modelos tradicionales y eléctricos para adaptarse a diversas necesidades.

Sebastián Beato, presidente de ACARA, resaltó los volúmenes inéditos de este mes. La oferta amplia sostiene la tendencia, mientras la movilidad y el empleo se reconfiguran. El sector consolida su rol clave en la economía actual.