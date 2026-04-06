Por el temporal, suspendieron las clases en casi un centenar de escuelas tucumanas

No hay condiciones seguras para el desplazamiento a pie ni en vehículos, mientras muchas zonas de la provincia siguen sufriendo el impacto de la lluvia. Durante el fin de semana, murieron un niño y una pareja como consecuencia del temporal.

6 de Abril de 2026 13:15hs

Tras el fuerte temporal que azotó Tucumán entre sábado y domingo, con un saldo de tres personas fallecidas, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las clases este lunes en 96 escuelas. La medida se tomó porque la mayoría de los accesos a los establecimientos quedaron bloqueados por barro, ya que se trata de caminos sin pavimentar. No hay condiciones seguras para el desplazamiento a pie ni en vehículos, mientras muchas zonas de la provincia siguen sufriendo el impacto de la lluvia, la tormenta y los cerca de 210 milímetros de agua caídos.

El lunes por la mañana, el gobernador Osvaldo Jaldo brindó un informe sobre las consecuencias del temporal, que dejó a la provincia conmocionada. Las lluvias acumuladas en un solo fin de semana superaron la cantidad esperada para todo abril. Jaldo explicó que, en la tarde del sábado y la madrugada del domingo, varios puntos del interior provincial registraron precipitaciones que llegaron a los 200 milímetros, mientras que en San Miguel de Tucumán se ubicaron entre 100 y 150 milímetros.

Muchas de las escuelas que permanecen sin clases se encuentran al sur de la provincia, donde el Gobierno continúa realizando relevamientos sobre el estado de los edificios y de los caminos. No hay todavía una fecha única para la vuelta a clases, ya que la situación depende de cada institución y de cuán afectados estén los accesos. Fuentes locales señalaron que la reapertura podría producirse hoy, mañana o incluso durante toda la semana, según avance la reparación de los cortes.

Mientras tanto, tras el corte de energía que afectó a miles de usuarios durante el temporal, el resto de las actividades se desarrollaba con normalidad. En materia de movilidad, la Ruta Nacional 38, a la altura de Alto Verde, es una de las más complicadas, ya que parte del trazado fue rota para drenar el agua sobre unas 80 familias inundadas. El gobierno tucumano también calificó como “intransitables” la Ruta Provincial 330, entre Alpachiri y Alto Verde, y la Ruta Provincial 334, que une San Ignacio de la Cocha con el empalme a la Ruta Nacional 157 en Taco Ralo.