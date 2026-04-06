Pascuas Mágicas en Villa La Angostura, Neuquén

La celebración se realizó en el predio del Messidor y culminó con la tradicional búsqueda de huevos de chocolate. La propuesta, además de convocar a familias y visitantes, sumó un fuerte componente solidario para beneficio de instituciones locales.

6 de Abril de 2026 13:49hs

Por Ricardo Seronero

Como parte de las celebraciones de Semana Santa, Villa La Angostura vivió una nueva edición de Pascuas Mágicas en el predio de Residencia El Messidor, una propuesta que combinó entretenimiento, integración y un fuerte espíritu solidario.

La actividad se desarrolló este domingo y reunió a familias, vecinos y visitantes en una jornada pensada para compartir y celebrar una Pascua diferente. El evento comenzó con un show a cargo de Entretenedores Teatro, que dio paso a la organización de grupos para participar de juegos de integración y dinámicas recreativas.

Uno de los momentos más esperados fue la tradicional búsqueda de huevos de Pascua, una propuesta que invitó a recorrer el predio a través de pistas y desafíos hasta encontrar nidos escondidos. La actividad generó entusiasmo especialmente entre los más chicos, quienes participaron activamente en cada instancia.

La jornada continuó con la entrega de insignias y un gran sorteo final, cuyo premio principal fue un huevo de Pascua gigante, cerrando así un día cargado de alegría y participación.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por la Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas de Turismo y el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales mediante NeuquenTur, con el acompañamiento de diversas instituciones locales.

Además del carácter recreativo, el evento tuvo un importante objetivo solidario: como ingreso, se solicitaron alimentos no perecederos o artículos de limpieza, destinados al CDI Las Mutisias y al Hogar de Ancianos de la localidad. Asimismo, se mantuvo abierta la convocatoria para donaciones de huevos de chocolate y premios para los sorteos.

La actividad contó también con el acompañamiento de la Cámara de Comercio local, la Asociación de Hoteles y Restaurantes y SKAL, junto al auspicio del municipio y el gobierno provincial.

De esta manera, Pascuas Mágicas volvió a consolidarse como una propuesta que une diversión, comunidad y compromiso social, reafirmando el espíritu de encuentro que caracteriza a Villa La Angostura en una de las fechas más significativas del calendario.



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