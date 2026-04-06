Informe privado

La producción petrolera argentina alcanzó un nuevo récord, en medio de la zozobra internacional por la guerra

Sumó 874.000 barriles diarios en febrero, un 15,9% más que en 2025. Este crecimiento surge del impulso de Vaca Muerta, que representa el 68% del crudo nacional y el 56% del gas natural.
6 de Abril de 2026 12:40hs
La producción petrolera argentina alcanzó un nuevo récord, en medio de la zozobra internacional por la guerra
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La producción de petróleo en Argentina alcanzó 874.000 barriles diarios en febrero, un récord que marca un alza del 15,9% respecto al año anterior, atestigua un informe elaborado por RICSA ALyC. Este crecimiento surge del impulso de Vaca Muerta, que representa el 68% del crudo nacional y el 56% del gas natural. Con 4.470 pozos activos, la formación consolida su rol como motor del sector energético.

La Cuenca Neuquina lidera esta expansión y concentra el 77,4% de la producción total de crudo. Los volúmenes crecieron un 30,4% en comparación con febrero del año pasado. Así, Argentina fortalece su oferta interna y eleva su capacidad exportadora en un mercado global volátil.

Los precios internacionales de la energía suben por tensiones geopolíticas, como el conflicto en Medio Oriente, y esto mejora la competitividad de las exportaciones argentinas. El gas natural también registra alzas, con incrementos superiores al 40% en Europa por interrupciones en Qatar y el Golfo Pérsico. Vaca Muerta posiciona al país como proveedor confiable ante la demanda de diversificación.

El desarrollo abre oportunidades en proyectos como el Gas Natural Licuado para abastecer Asia y Europa, pero exige inversiones en infraestructura de transporte y procesamiento. El sector necesita marcos regulatorios estables para sostener el crecimiento y competir en los mercados globales, plantean especialistas del sector.

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