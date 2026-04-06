Fin de semana extralargo: aumentó la cantidad de viajeros, pero bajó el consumo

La cantidad de viajeros aumentó un 5,6% y llegó a 2,85 millones. Sin embargo, el gasto total de 808.198 millones de pesos cayó un 18,9% en términos reales por la inflación, según el informe de la CAME.

6 de Abril de 2026 11:30hs

El fin de semana largo de Semana Santa 2026 generó un saldo mixto en el turismo argentino. La cantidad de viajeros aumentó un 5,6% y llegó a 2,85 millones. Sin embargo, el gasto total de 808.198 millones de pesos cayó un 18,9% en términos reales por la inflación. Los turistas optaron por un consumo más austero y priorizaron opciones económicas, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La estadía promedio duró 2,6 noches, un 16,1% menos que en 2025. El gasto diario por persona alcanzó los 108.982 pesos y bajó un 8,4% en valores reales. Los destinos diversificaron sus propuestas con actividades culturales y religiosas gratuitas para atraer visitantes. Mar del Plata, Bariloche, Salta e Iguazú lideraron la preferencia, mientras Catamarca y La Rioja emergieron con ofertas accesibles.

El alto costo influyó en las decisiones de viaje. Una familia tipo requirió más de 1,1 millones de pesos, equivalente al 69% de un sueldo medio, según un estudio de la UADE (Ineco). El 54% de los argentinos consultó redes sociales y el 52% recomendaciones de amigos para encontrar ofertas. Además, el 19% usó inteligencia artificial para planificar itinerarios y reducir gastos.

Tucumán destacó con el Premio Patrimonio y Turismo Urbano AANBA Oro 2025-26 por su arquitectura Art Nouveau. El informe de CAME resaltó que el sector acumuló 6,9 millones de turistas en los tres fines de semana largos de 2026. Pese al contexto económico, la colaboración público-privada mantuvo vivo el deseo de viajar.