Córdoba fue la provincia más elegida del país en Semana Santa

“Sabemos que para esta fecha nuestro Santo, el Cura Brochero y todo el cronograma espiritual y de fe que gira en torno a él, se volvió un clásico en la elección de la gente. El distintivo, además, fue el cronograma de atractivos que Córdoba le ofreció a los turistas de todo el país: desde un Talleres-Boca (con público visitante) pasando por festivales gastronómicos como Peperina y hasta un mundial de Esquí Náutico” expresó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

6 de Abril de 2026 12:20hs

Por Ricardo Seronero



Pese al clima y la situación económica que atraviesa el país, Córdoba volvió a posicionarse como el destino más concurrido de toda Argentina: en líneas generales -con los días viernes y sábado como los más convocantes- el finde XXL de Semana Santa arrojó un 80% promedio de ocupación en toda la provincia.

En torno a los números, en el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano estuvo al 93%, Almafuerte 64% y Santa Rosa 78% y La Cumbrecita al 100%.

En Paravachasca, con el festival Peperina como epicentro, Villa Ciudad América 100%, Potrero de Garay 90% y Alta Gracia 80%. En Punilla, en tanto, Capilla del Monte estuvo al 80%, Tanti 75% y Carlos Paz al 80% (con picos de 86% en categorizados).

En las Sierras Chicas, Rio Ceballos 96% y Colonia Caroya 75%. En Traslasierra, San José y Yacanto 87%, Nono 69%, Las Rabonas 93%, Villa Cura Brochero 57% y Mina Clavero 64%. La región de Mar Chiquita, por último, registró un 92,5% en Miramar y 95% en Balnearia.



“Sabemos que para esta fecha nuestro Santo, el Cura Brochero y todo el cronograma espiritual y de fe que gira en torno a él, se volvió un clásico en la elección de la gente. El distintivo, además, fue el cronograma de atractivos que Córdoba le ofreció a los turistas de todo el país: desde un Talleres-Boca (con público visitante) pasando por festivales gastronómicos como Peperina y hasta un mundial de Esquí Náutico” expresó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

“Tuvimos dos fines de semana largos casi consecutivos y así y todo la provincia reafirmó que su fuerte está en la enorme diversidad de atractivos que tiene para ofrecer”, puntualizó Capitani que además, para concluir, subrayó “el enorme acompañamiento de parte del gobierno provincial y del gobernador Martín Llaryora para que trabajando de manera conjunta con el sector privado el turismo cordobés continúe con este ritmo sostenido de crecimiento”.



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