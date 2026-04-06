Colectivos del AMBA reducen frecuencias: "En diciembre pagábamos $ 1.555 el litro de combustible y ahora pagamos $2.050"

"Hoy estamos con una reducción del 30%. No se notó en la calle, por la lluvia. Desde Nación (hablamos con) gente que no da solución, como que no tiene el poder de tomar decisiones. Los subsidios que se deberían acreditado la semana pasada, todavía no tenemos el listado y el miércoles hay que pagar los sueldos. Creo que no tienen presupuesto en Nación y Provincia", reseñó Marcelo Pasciuto, director del Grupo DOTA, director de la Cámara de Transporte CETUBA (Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires).

6 de Abril de 2026 11:05hs

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