Chubut en Bioferia 2026, el festival de sustentabilidad más grande de Latinoaméric

La provincia de Chubut difunde su amplia oferta de turismo de naturaleza y conservación en uno de los eventos más importantes del país. Desde este viernes 10 al domingo 12 de abril, participará de una nueva edición de Bioferia. Con un stand propio, se darán a conocer los destinos sustentables, habrá charlas y experiencias lúdicas, y un espacio destinado a productores chubutenses.

6 de Abril de 2026 12:15hs

Por Ricardo Seronero

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, tendrá una destacada presencia en una nueva edición de Bioferia, uno de los eventos más importantes del país vinculado al desarrollo sostenible. El encuentro se llevará a cabo desde este viernes 10 al domingo 12 de abril en el Hipódromo de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con un stand propio, Chubut buscará posicionarse como destino líder en turismo de naturaleza y conservación, promoviendo su Sistema de Áreas Naturales Protegidas, sus Parques Nacionales y una amplia oferta de experiencias sustentables.

Stand de Chubut

Esta nueva edición de Bioferia permitirá promocionar y dar a conocer destinos de Chubut sustentables, permitiendo potenciar la promoción del Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Chubut, sus Parques Nacionales, las distinciones de sustentabilidad y los productos turísticos asociados a Naturaleza, a Turismo Sustentable y Turismo de Conservación.

La Provincia del Chubut se presentará con un stand en dinámica 360º, una experiencia visual y sensorial que contará con información turística, se contará con un espacio lúdico para los más pequeños (sopa de letras, dibujos de fauna chubutense para colorear) y se realizarán sorteos con entrega de premios.

Entre las charlas, desde la cartera turística se presentará María Belén Cuello, guardafauna del Área Natural Protegida Los Altares, quien explicará el Sistema Provincial de Áreas Protegidas.

Además, el stand cuenta con un espacio destinado a los productores chubutenses, que participarán gracias al acompañamiento del Ministerio de Producción y la Secretaría de Cultura de la Provincia.

Producción local con identidad chubutense

Bioferia contempla un espacio para la comercialización de las producciones sustentables donde participarán 11 emprendedores de la Provincia que pertenecen al sello Origen Chubut.

Pino y Lana, Bolsa Red, Brago, Promarine, Cocodriz, Alas, Je! Diseño, Aromas de la Cordillera, Rustikasur, Franca y Cardumen presentarán así productos sustentables tan variados como atractivos, que van desde diseños textiles, biocombustibles, cerámica artesanal, aceites corporales y perfumes naturales, entre otros productos.

Puntos clave para el turismo sostenible

La Provincia del Chubut es actualmente un destino turístico sostenible, lo que significa lograr un turismo respetuoso con el ecosistema para proteger los recursos naturales y culturales. La presencia en Bioferia se enmarca en las políticas públicas que impulsa el gobernador Ignacio “Nacho” Torres para consolidar a Chubut como uno de los principales destinos sostenibles.

Para esto, los puntos claves son: optimizar los recursos medioambientales y cuidar la diversidad biológica; mantener la autenticidad de la cultura local; garantizar actividades que perduren en el tiempo y generar oportunidades de empleo estable a las comunidades locales; así como promover el turismo responsable tanto para turistas, operadores de actividades y la comunidad local para el desarrollo de experiencias integradas a la naturaleza.

Bioferia 2026

Bioferia es un evento que transmite un estilo de vida consciente y sustentable. Reúne a empresas, emprendedores y organizaciones que promueven el desarrollo sostenible creando una experiencia transformadora en el público masivo.

El objetivo de la feria es generar una gran oportunidad para conectarse con profesionales de la industria del turismo y para promoción de los destinos sustentables, promoviendo además los “Objetivos para el Desarrollo Sostenible” planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



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