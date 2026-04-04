Cielos y mares abiertos para el turismo

Daniel Scioli reunió a cruceristas internacionales y autoridades portuarias y de turismo locales para concretar la llegada de cruceros a la ciudad. “Mar del Plata ya empezó a recorrer el camino para posicionarse como la cuarta ciudad receptora de cruceros de la Argentina”, sostuvo.

4 de Abril de 2026 09:45hs

Por Ricardo Seronero

Durante el fin de semana largo de Semana Santa, marcado por un gran movimiento turístico, el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, recibió al capitán Remi Eriksen del buque Seaventure de la compañía 66 Expeditions junto a autoridades portuarias y referentes turísticos de Mar del Plata.

El encuentro tuvo como objetivo presentar las condiciones operativas del Puerto marplatense para futuras recaladas y recorrer las instalaciones portuarias y sus dársenas para optimizar su potencial.

Scioli afirmó que “Mar del Plata ya empezó a recorrer el camino para posicionarse como la cuarta ciudad receptora de cruceros de la Argentina”.

“A través del puntapié dado por el presidente Javier Milei, a los cielos abiertos para el turismo se le suman los mares abiertos para recibir cada vez más turistas internacionales”, agregó.

“En la última temporada de cruceros, Argentina recibió 700 mil turistas con un impacto de 374 millones de dólares con sus arribos a Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia y la Antártida”, amplió el funcionario nacional, que completó: “la industria de cruceros en una temporada involucra a 22 mil puestos de trabajo directos”.

Por último, Scioli resaltó “la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros de Defensa, Carlos Alberto Presti, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el Canciller Pablo Quirno por posibilitar el trabajo articulado para la llegada de cruceros a Mar del Plata”.

El Puerto de Mar del Plata tiene una importancia estratégica como punto de operación para cruceros de expedición, y un potencial enorme para desarrollar el turismo receptivo internacional. El primer crucero podría llegar el 20 de octubre del presente año.

El Seaventure es un barco de expedición personalizado especialmente diseñado para recorridos por regiones polares. Ofrece un servicio y atención de excelencia con una capacidad para 150 pasajeros y un tripulante por cada pasajero que viaja.

66 Expeditions atrae mercados internacionales y busca expandirse a otros horizontes interesados por el crucerismo de lujo (como el mercado chino). Actualmente su flota cuenta con un barco y con más de cinco en construcción.

Mar del Plata tiene el potencial para ofrecer un puerto de recambio de pasajeros, que les permita embarcar para llevarlos a la Antártida en el inicio de la temporada (mes de octubre). En el cierre de la temporada (mayo), también podrían volver a embarcar turistas en La Feliz, lo que significa dos recaladas por temporada en Mar del Plata.

Durante el encuentro estuvieron presentes autoridades portuarias; representantes de la Armada Argentina y de Prefectura Naval; el presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, Diego Juárez, y otros referentes del sector turístico, entre ellos Pablo Tsolis, de la empresa Navijet, especializada en servicios logísticos y de apoyo para operaciones marítimas y turísticas.

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