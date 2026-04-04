Bariloche: Fiesta Nacional del Chocolate multitudinaria

En el marco de un fin de semana largo especial, la ciudad rionegrina ratificó su posición como uno de los principales destinos de Semana Santa en Argentina.

4 de Abril de 2026 09:52hs

Por Ricardo Seronero



La Fiesta Nacional del Chocolate 2026 alcanzó ayer su punto culminante con la elaboración de la barra de chocolate más larga del mundo y una agenda cultural de alto despliegue técnico y artístico.

Hito gastronómico: 222 metros de tradición

Sobre la calle Mitre, más de 200 maestros chocolateros y alumnos de la Escuela de Hotelería realizaron la confección de la barra de chocolate más larga del mundo, que este año alcanzó los 222 metros de longitud. El proceso, que demandó más de una tonelada y media de materia prima, atrajo a miles de turistas que se congregaron a lo largo de tres cuadras para presenciar el templado y la distribución del producto final.

Según fuentes de la organización, este año se superaron los registros previos, consolidando el atractivo como el evento central de la gastronomía regional.

El Centro Cívico: escenario de innovación y cultura

El emblemático Centro Cívico fue el epicentro de una propuesta que combinó tecnología y arte:

Show de danza aérea: Bajo el título de "Supernova", se realizó un espectáculo de acrobacias de alto impacto visual, luces y pantallas gigantes, marcando una innovación en la programación habitual de la fiesta.

Acompañamiento sinfónico: La Filarmónica de Río Negro se presentó en el Teatro La Baita con el concierto "Sinfonía de una Gloria". La obra, que incluyó relatos de una narrativa que vincula hitos históricos y deportivos del país, ofreció el contrapunto cultural de excelencia a las actividades al aire libre.

Espectáculo de mapping: Al caer la noche, las fachadas de los edificios históricos se transformaron mediante proyecciones inmersivas que narraban la historia del chocolate.

Los organizadores destacaron la afluencia de visitantes provenientes principalmente de Buenos Aires, el Valle de Río Negro, Neuquén y un creciente segmento de turismo internacional, especialmente de Brasil y Chile.

Las actividades continuarán hasta el domingo con el tradicional "Paseo del Chocolate" y la Universidad del Chocolate, destinada al público infantil, previendo un cierre de temporada con saldos altamente positivos para el sector.



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