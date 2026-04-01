Semana Santa: Jujuy revive la tradición de las Doctrinas de Yavi

Las Doctrinas de Yavi protagonizan la Semana Santa con una práctica ancestral del patrimonio cultural y religioso de la provincia y la región.

1 de Abril de 2026 11:26hs

Por Ricardo Seronero

La localidad de Yavi se prepara para vivir una de las expresiones más significativas de la Semana Santa en Jujuy, con la realización de las tradicionales Doctrinas, una práctica que combina fe, identidad y transmisión cultural.

Cada Viernes Santo, mujeres y niñas provenientes de distintas comunidades participan de esta ceremonia centenaria. Vestidas con túnicas blancas, descalzas y con el rostro cubierto, recorren las calles del pueblo acompañando la imagen de la Virgen María, mientras entonan cantos y letanías que evocan el dolor por la muerte de Cristo.

En algunos relatos externos, esta práctica fue asociada con el término “lloronas”, una denominación que no refleja el sentido profundo de la tradición y que es evitada por las propias comunidades que la sostienen.

Patrimonio cultural y experiencia turística en el norte jujeño

La celebración se desarrolla a lo largo de la jornada y la noche, con momentos centrales como la adoración de la Santa Cruz, el descenso del Señor del Monte Calvario y distintas procesiones que recorren el pueblo con la participación de las doctrinas y la comunidad.

La continuidad de esta práctica se sostiene a través de la transmisión generacional, donde mujeres mayores forman a las más jóvenes, garantizando la vigencia de una tradición que forma parte del patrimonio cultural intangible de la provincia.

En este marco, Jujuy consolida su propuesta de turismo cultural y religioso, ofreciendo experiencias vinculadas a la identidad de sus comunidades y posicionándose como un destino destacado en el norte argentino durante Semana Santa.

Quienes deseen participar pueden acceder a Yavi desde San Salvador de Jujuy por Ruta Nacional Nº 9 hasta La Quiaca y luego por Ruta Provincial Nº 5.



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