Semana Santa: Córdoba ya registra un promedio de reservas del 70%

“Tenemos muy buenas expectativas en torno al número de reservas, un comportamiento que se ha modificado en el último tiempo. Esto nos permite inferir que tendremos una excelente ocupación”, señaló Darío Capitani, presidente de.la Agencia Córdoba Turismo.

1 de Abril de 2026 13:59hs

Por Ricardo Seronero

A pocos días del inicio del fin de semana XXL de Semana Santa, que se extenderá del 2 al 5 de abril, Córdoba muestra muy buenos niveles de reservas en sus principales destinos turísticos, con un promedio provincial que ya alcanza el 70%.

De acuerdo con un relevamiento realizado por la Agencia Córdoba Turismo, varias localidades presentan cifras destacadas y anticipan un importante movimiento turístico en toda la provincia.

Entre los destinos con mejores niveles de reservas se encuentran Villa Ciudad América, que ya alcanza el 100%; Colonia Caroya, con el 90%; Capilla del Monte, con el 80%; Alta Gracia, con el 78%; Miramar de Ansenuza, con el 71%; Villa General Belgrano y Potrero de Garay, ambas con el 70%; Nono, con el 61%; y Villa Carlos Paz, con el 60%.

“Tenemos muy buenas expectativas en torno al número de reservas, un comportamiento que se ha modificado en el último tiempo. Esto nos permite inferir que tendremos una excelente ocupación”, señaló Darío Capitani.

Capitani agregó que Córdoba llega a Semana Santa con una oferta muy diversa y competitiva, combinando naturaleza, gastronomía, eventos, actividades religiosas y propuestas para toda la familia. “Así como durante el verano Córdoba fue la provincia más visitada del país, creemos que en Semana Santa volverá a posicionarse entre los destinos más elegidos por los argentinos”, afirmó.

La agenda de actividades será uno de los principales atractivos del fin de semana largo. En distintos puntos de la provincia habrá propuestas religiosas, culturales, gastronómicas y recreativas, con festivales, ferias, espectáculos, visitas guiadas y actividades al aire libre.

Entre los eventos destacados se encuentra la 43° edición de la Feria Internacional de Artesanías, que se desarrolla en la ciudad de Córdoba y se consolida como uno de los encuentros más convocantes del país. En el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano será sede de la 56° edición de la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, mientras que en Alta Gracia tendrá lugar una nueva edición de Peperina, con productores, cocineros y clases magistrales.

También se destacan propuestas como el Camino del Alfajor en Villa Ciudad Parque; el Festival de la Paella Gigante, en Agua de Oro; la Fiesta del Cosmos y la Jardinería, en Villa Giardino; el Encuentro de Pintores Paisajistas Jesús María 2026; y el Festival del Fernet, en Cosquín.

Las tradiciones religiosas, eje de esta celebración, estarán presentes en distintos puntos de la provincia con actividades como el Vía Crucis en La Cumbrecita, las visitas guiadas a las 7 Iglesias en Río Cuarto y Brinkmann, la peregrinación en Miramar de Ansenuza y circuitos de turismo religioso en Los Cocos y Jesús María. En Traslasierra, uno de los ejes estará puesto en el legado del Santo Cura Brochero, con recorridos patrimoniales, celebraciones litúrgicas y experiencias vinculadas a la fe y la tradición.

“Semana Santa es uno de los momentos más importantes del calendario turístico para Córdoba. Nos permite mostrar la diversidad de experiencias que tiene la provincia, desde nuestras tradiciones religiosas hasta una agenda cultural y gastronómica de gran nivel”, sostuvo Capitani.

Además, el movimiento turístico se verá impulsado por eventos convocantes como el partido entre Talleres y Boca Juniors en el Estadio Mario Alberto Kempes, que contará con público visitante y ya agotó las entradas destinadas a la parcialidad de Boca.

Conoce todas las propuestas de Semana Santa aquí: https://cordobaturismo.gov.ar/cronograma-de-eventos/



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