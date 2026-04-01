Turismo

Semana Santa: Carhué propone naturaleza, cultura y experiencias

Adolfo Alsina es un extenso partido del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con cabecera en Carhué, famoso por las termas del Lago Epecuén. Fundado en 1877, tiene 15 localidades, destacando por su historia vinculada a la "Zanja de Alsina" y la "Conquista del Desierto". Su economía combina agricultura, ganadería y turismo. Del 2 al 4 de abril, Adolfo Alsina ofrecerá recorridos guiados, espectáculos y múltiples actividades para vecinos y turistas.
1 de Abril de 2026 11:36hs
Semana Santa: Carhué propone naturaleza, cultura y experiencias
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Por Ricardo Seronero

Carhué se prepara para vivir un nuevo fin de semana largo de Semana Santa con una agenda cargada de actividades turísticas, culturales y recreativas en distintos puntos del partido.


Cronograma

JUEVES 02 DE ABRIL:
10HS *Sendero del Molle 
19HS *Epecuén de Noche
 
VIERNES 03 DE ABRIL:
10HS *Excursión a Rivera - Día completo
(Visitando Centro Cultural Israelita, Almuerzo Típico, Escuela Agraria, Sinagoga y Museo de la colonización (Inauguración)

SÁBADO 03 DE ABRIL:
10:00HS *Caravana de Rodanteros a Epecuén
19:00HS *Epecuén de Noche
20:30HS *Peña Folclórica en la Casa de Cultura

DOMINGO 04 DE ABRIL:
09:00HS *Observación de Aves


*Actividades aranceladas


Otras actividades:

Epecuén y centro de Interpretación - Todos los días 09 A 19hs
Museo Regional Dr. Adolfo Alsina - Jueves a Sábado 09 a 11hs
Casa de la Última Fortinera - Viernes y Sábado 16 a 18hs
Complejo Termal y Lúdico Mar de Epecuén.  +54 9 2936 404194
Paseo La Dama: Sab y Dom desde las 19 hs - Colón y 25 de Mayo
La Casa de Don Pablo:  Coordinar visita  +54 9 2923 442495
Cabalgatas y Sulky “El Rosillo” - +54 9 2923 422294
Epecuén -  Guías:+54 9 2936 408410 / 2923 414269 / 2923 412743
City Tour - Paseo con Coca -  +54 2923 483590
Tours Aéreos - +54 2923 429898

Info en Turismo  +54 9 2923 427092 o  www.carhue.ar 
www.experiencia.carhue.ar

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok
Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590

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