Semana Santa: Carhué propone naturaleza, cultura y experiencias

Por Ricardo Seronero
Carhué se prepara para vivir un nuevo fin de semana largo de Semana Santa con una agenda cargada de actividades turísticas, culturales y recreativas en distintos puntos del partido.
Cronograma
JUEVES 02 DE ABRIL:
10HS *Sendero del Molle
19HS *Epecuén de Noche
VIERNES 03 DE ABRIL:
10HS *Excursión a Rivera - Día completo
(Visitando Centro Cultural Israelita, Almuerzo Típico, Escuela Agraria, Sinagoga y Museo de la colonización (Inauguración)
SÁBADO 03 DE ABRIL:
10:00HS *Caravana de Rodanteros a Epecuén
19:00HS *Epecuén de Noche
20:30HS *Peña Folclórica en la Casa de Cultura
DOMINGO 04 DE ABRIL:
09:00HS *Observación de Aves
*Actividades aranceladas
Otras actividades:
Epecuén y centro de Interpretación - Todos los días 09 A 19hs
Museo Regional Dr. Adolfo Alsina - Jueves a Sábado 09 a 11hs
Casa de la Última Fortinera - Viernes y Sábado 16 a 18hs
Complejo Termal y Lúdico Mar de Epecuén. +54 9 2936 404194
Paseo La Dama: Sab y Dom desde las 19 hs - Colón y 25 de Mayo
La Casa de Don Pablo: Coordinar visita +54 9 2923 442495
Cabalgatas y Sulky “El Rosillo” - +54 9 2923 422294
Epecuén - Guías:+54 9 2936 408410 / 2923 414269 / 2923 412743
City Tour - Paseo con Coca - +54 2923 483590
Tours Aéreos - +54 2923 429898
Info en Turismo +54 9 2923 427092 o www.carhue.ar
www.experiencia.carhue.ar
Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok
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