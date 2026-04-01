Semana Santa: Carhué propone naturaleza, cultura y experiencias

Adolfo Alsina es un extenso partido del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con cabecera en Carhué, famoso por las termas del Lago Epecuén. Fundado en 1877, tiene 15 localidades, destacando por su historia vinculada a la "Zanja de Alsina" y la "Conquista del Desierto". Su economía combina agricultura, ganadería y turismo. Del 2 al 4 de abril, Adolfo Alsina ofrecerá recorridos guiados, espectáculos y múltiples actividades para vecinos y turistas.

1 de Abril de 2026 11:36hs

Por Ricardo Seronero

Carhué se prepara para vivir un nuevo fin de semana largo de Semana Santa con una agenda cargada de actividades turísticas, culturales y recreativas en distintos puntos del partido.



Cronograma

JUEVES 02 DE ABRIL:

10HS *Sendero del Molle

19HS *Epecuén de Noche



VIERNES 03 DE ABRIL:

10HS *Excursión a Rivera - Día completo

(Visitando Centro Cultural Israelita, Almuerzo Típico, Escuela Agraria, Sinagoga y Museo de la colonización (Inauguración)

SÁBADO 03 DE ABRIL:

10:00HS *Caravana de Rodanteros a Epecuén

19:00HS *Epecuén de Noche

20:30HS *Peña Folclórica en la Casa de Cultura

DOMINGO 04 DE ABRIL:

09:00HS *Observación de Aves



*Actividades aranceladas



Otras actividades:

Epecuén y centro de Interpretación - Todos los días 09 A 19hs

Museo Regional Dr. Adolfo Alsina - Jueves a Sábado 09 a 11hs

Casa de la Última Fortinera - Viernes y Sábado 16 a 18hs

Complejo Termal y Lúdico Mar de Epecuén. +54 9 2936 404194

Paseo La Dama: Sab y Dom desde las 19 hs - Colón y 25 de Mayo

La Casa de Don Pablo: Coordinar visita +54 9 2923 442495

Cabalgatas y Sulky “El Rosillo” - +54 9 2923 422294

Epecuén - Guías:+54 9 2936 408410 / 2923 414269 / 2923 412743

City Tour - Paseo con Coca - +54 2923 483590

Tours Aéreos - +54 2923 429898

Info en Turismo +54 9 2923 427092 o www.carhue.ar

www.experiencia.carhue.ar

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

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