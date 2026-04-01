Quedó completado el fixture para el Mundial 2026

La Selección Argentina enfrentará a Argelia el 16 de junio, a Austria el 22 y a Jordania el 27. La final será el 19 de julio, en New York.

1 de Abril de 2026 13:25hs

El Mundial 2026 definió su fixture completo tras la clasificación de las últimas seis selecciones. Estas accedieron por repechajes de la UEFA y el intercontinental. Ahora se completan los 12 grupos del torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Es la primera edición con 48 participantes.

Suecia, Turquía, Bosnia y República Checa se sumaron desde Europa. Bosnia eliminó a Italia en el camino. República Democrática del Congo e Irak obtuvieron plazas por la repesca internacional. Irak dejó fuera a Bolivia.

La fase de grupos se jugará del 11 al 27 de junio. El partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Repite el cruce de 2010, pero con sedes invertidas.

La Selección argentina mantiene su grupo J intacto. Enfrentará a Argelia el 16 de junio, a Austria el 22 y a Jordania el 27. Luego siguen dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales, el tercer puesto el 18 de julio y la final el 19 en Nueva York. Cada país conoce ya el orden de sus rivales a dos meses del inicio.