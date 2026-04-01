Propuestas para recorrer el país en Semana Santa

Semana Santa es el momento ideal para descubrir todo lo que pasa en el país con una agenda de fiestas y eventos para todos los gustos: celebraciones tradicionales, ferias, actividades culturales, música y gastronomía en distintos puntos de Argentina.

1 de Abril de 2026 11:21hs

Por Ricardo Seronero



Descubrí las fiestas y eventos en distintos puntos de la Argentina.



Región Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

Tandil el jueves 2 realiza el Vía-Crucis con antorchas al Monte Calvario, además de diversas ferias de artesanos y gastronomía.

En General Madariaga se realiza la 41° edición de La Pasión Según San Juan.

Las localidades de Villa Gesell y Partido de la Costa organizan actividades religiosas y gastronómicas relacionadas con el chocolate y otras delicias.



Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Es posible recorrer distintos circuitos turísticos en diversas zonas de la Ciudad vinculados con la diversidad de fe y culturas.



Región Norte

Jujuy

Ofrece el calendario de Semana Santa “Devoción en las Alturas” destacando el arte, la Fe y la tradición de Jujuy, con distintas actividades en la Quebrada, la Puna, los Valles y las Yungas.

Salta

La provincia norteña ofrece más de 20 actividades por día, incluyendo, en las distintas localidades, experiencias de turismo religioso y cultural. Entre ellas, se destacan el Viacrucis Viviente (Chicoana), Viacrucis Gaucho (Metan), y la Quema de Judas (Cachi).

Tucumán

En los Valles Calchaquíes se llevará a cabo la representación de Jesús en su Camino al Calvario y la Vida y Pasión de Dios Hombre. Mientras que en San Pedro de Colalao se realizará la representación de la Pasión de Jesús junto con otras actividades en la Gruta de Lourdes.

La Rioja

En la provincia se destaca la peregrinación al Señor de la Peña en el Paraje El Barreal, Arauco. Visitas a las distintas estaciones del Cable Carril en la localidad de Chilecito. También paseos culturales y museos en la ciudad de La Rioja , visitas y actividades en distintas bodegas. El Parque Nacional Talampaya se encuentra abierto durante la noche para apreciar el cielo desde allí (astroturismo).



Catamarca

En la localidad de Andalgalá se llevará a cabo la tradicional Gran Humita de Semana Santa. También Tinogasta propone una variada agenda de actividades como el taller “Sabores Ancestrales: Api Zapallo” .

En San Fernando del Valle se realizará Cantos y Sabores de Semana Santa. Además, se realizará un concierto coral completando una propuesta que integra cultura, música y sabores locales.

En Belén, la Feria Cambalache reúne identidad andina con artesanos, productores y música local. Y Fiambalá invita a vivir la Cosecha de Luna Llena en Bodega Tizac y a disfrutar de termas nocturnas.

Santiago del Estero

En la provincia se realizan diferentes eventos religiosos y culturales como el Vía Crucis de Violines en la Iglesia San Francisco o el Encuentro Nacional de Artesanos en el Parque Oeste. En las Termas de Río Hondo se llevará a cabo el Vía Crucis viviente en Parque Güemes.



Región Litoral

Misiones

Naturaleza Santa: Misiones ofrece una variada agenda que combina celebraciones religiosas, propuestas culturales y actividades turísticas en distintos municipios. Vía crucis, misas especiales y circuitos de fe, junto con conciertos, obras teatrales y espectáculos musicales. También hay ferias gastronómicas, exposiciones y concursos temáticos. Entre ellos, se destacan experiencias como el Paseo de Luna Llena en el Parque Nacional Iguazú.

Chaco

En Resistencia la muestra de arte sacro en el Museo de Bellas Artes, exposiciones en el Centro Cultural del Nordeste, una bicicleteada por la ciudad que incluirá un circuito por edificios religiosos y las tradicionales celebraciones religiosas como el vía crucis y el recorrido por las siete iglesias.

Corrientes

La provincia invita a recorrer distintos circuitos de la Fe como el Circuito 7 Iglesias con recorridos gratuitos de la ciudad capital; visita a la Basílica de Itatí, y los Museos de Arte Sacro en las localidades de Itatí, Loreto y San Miguel. También se puede recorrer la huella histórica de las antiguas misiones jesuíticas en la región. En el marco de Semana Santa, adquieren un valor especial al conjugar espiritualidad, historia y patrimonio. Destinos como Yapeyú, La Cruz, Gobernador Virasoro, San Carlos y Alvear.

Entre Ríos

En Concordia se hace la Expo-Pascuas 2026, el sábado 4 y el domingo 5 de abril. Habrá artesanos, emprendedores, Food Trucks y espectáculos.

Formosa

El Vía Crucis Formoseño es un peregrinaje de 501 km de largo sobre la Ruta Nacional Nº 81. Inicia en la ciudad de Formosa, durante la cuaresma y la Semana Santa muchos creyentes realizan el vía crucis a pie, en bicicleta o en vehículos. Se destaca por estar conformado por 14 cruces grandes de madera de quebracho y algarrobo.

Santa Fe

La ciudad de Rosario propone recorrer la “Costa Nueva” un sector renovado con senderos, miradores y arte junto con El Aura, una estructura reflectante en la costanera que funciona como mirador y punto de encuentro, decorada con el mural interactivo titulado "Río Arriba". La ciudad inaugura el nuevo Circuito Catedral, un recorrido autoguiado de 12 postas para descubrir la historia y arquitectura de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

Región Patagonia

Neuquén

En Junín de los Andes se puede realizar un retiro espiritual en el centro de espiritualidad salesiana Padre Milanesio con visitas guiadas especiales en el parque Vía Christi por la mañana y la misa de la última cena por la noche. También se llevará a cabo el tradicional vía crucis, y misas de pascua.

Río Negro

Fiesta del Chocolate: En San Carlos de Bariloche con propuestas recreativas y familiares, con espacios, paisajes y experiencias que integran juegos, shows, entretenimiento y consumo de chocolate. En esta edición suma espectáculos y mapping en el Centro Cívico con el lago Nahuel Huapi de fondo.

Festival de Trufas: el 04 de abril en El Bolsón, en el paraje rural de Mallín Ahogado. Combina gastronomía, producción y turismo rural.

También se llevará a cabo la Inauguración del Paleoparque Comallo: al sur de la provincia, con estaciones de interpretación y réplicas hiperrealistas a escala natural muestra la historia de los últimos 30 millones de años de la Patagonia con su insignia: Kelenken, el "ave del terror" más grande de la historia, cuyos restos fósiles fueron descubiertos en la zona.

Las Grutas, El Cóndor y Viedma ofrecen actividades al aire libre y turismo de naturaleza, consolidando un cierre de temporada con diversidad de experiencias. Las propuestas en el Valle y la Costa en el Alto Valle, continúan las experiencias enoturísticas vinculadas a los Caminos del Vino, con bodegas abiertas al público y propuestas asociadas a la vendimia.

Chubut

La provincia ofrece 3x2 en alojamientos adheridos disponibles para el fin de semana largo de marzo y Semana Santa. La localidad de Puerto Madryn, bajo el nombre “En Madryn tenemos todo para semana santa” realiza el tradicional Vía Crucis Submarino y promociona su gastronomía y experiencias con fauna local. Además de la XXII edición de la Feria de Pescadores Artesanales.

En Lago Puelo se realizará el Festival Patagónico del Alfajor. En Camarones se celebra la Fiesta Nacional del Salmón; en Trelew, la Feria de Semana Santa; y Gualjaina invita a vivir el Vía Crucis en Piedra Parada y experiencias en bodegas.

Santa Cruz

En la localidad de Puerto San Julián se realiza la Conmemoración a la Primera Misa celebrada en territorio Argentino en el año 1520.

La Pampa

La Reserva Provincial Parque Luro suma recorridos históricos nuevos además de circuitos para realizar avistaje de ciervos , flora y fauna autóctona. Durante la Semana Santa se realiza el tradicional Vía Crucis en la ciudad de Santa Rosa y la solemne Procesión del Viernes Santo en La Adela.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

En la ciudad de Ushuaia se realiza un Vía Crucis viviente.



Región Córdoba

En la provincia de Córdoba, en Villa General Belgrano se realiza la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa con espectáculos musicales, ferias y gastronomía. Asimismo, el Festival Peperina en Alta Gracia, feria de productores y venta de productos.

Miramar de Ansenuza organiza la Peregrinación de los 7 lugares de Fe y Devoción en el mar.

También se podrá disfrutar de diferentes actividades religiosas y culturales en Río Cuarto, Brinkmann, Los Cocos, Villa Ciudad Parque, Agua de Oro, y la Ciudad de Córdoba.



Región Cuyo

Mendoza

La ciudad de Mendoza te invita a vivir una experiencia única que combina turismo religioso, patrimonio e identidad cultural.

San Juan

“La Ruta de los Cristos“ es un circuito tiene como punto de partida Valle Fértil, pasando luego por Jáchal, Iglesia y Calingasta. Los principales atractivos son las Esculturas o Imágenes de Jesucristo, en sus diferentes expresiones y las Capillas más antiguas de los departamentos mencionados. Además, podrás vivir el Homenaje a la Santa Cruz en la capital,con Viacrucis por la ciudad, la Pasión de Cristo en la Catedral y música Sacra.

San Luis

En la ciudad de San Luis el jueves santo se realiza la visita de las 7 Iglesias y la adoración nocturna. El Viernes de Pasión se realiza el Viacrucis en el Templo y por el Calvario junto a la celebración de la Pasión y el posterior Vía Crucis viviente con antorchas. Por su parte, en Nogolí se realizará el Festival del Asador y en la Villa de Merlo el Carnaval de los Tekis.

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