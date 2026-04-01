Peperina celebra su 10ª edición como Festival Gastronómico en Alta Gracia, Córdoba

Llega una nueva edición del Festival Gastronómico Peperina, uno de los eventos culinarios más convocantes del país, que este 2026 celebra su 10° aniversario del 2 al 5 de abril en el Polideportivo Municipal de Alta Gracia, en el marco de Semana Santa.

1 de Abril de 2026 11:31hs

Por Ricardo Seronero

Con entrada libre y gratuita, Peperina se consolida como una experiencia imperdible que combina sabores, cultura y entretenimiento para toda la familia. Durante cuatro jornadas, el público podrá participar de clases magistrales a cargo de reconocidos chefs, recorrer un mercado nacional con productos de todo el país y disfrutar de una amplia propuesta de food trucks y especialidades regionales.

El festival se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía, donde la cocina argentina se pone en valor a través de sus ingredientes, tradiciones y nuevas tendencias. Además, ofrece un espacio ideal para descubrir productores locales y emprendedores que reflejan la identidad culinaria de cada región.

Conocé toda la grilla aqui https://www.facebook.com/festivalpeperina

En Semana Santa, Córdoba se posiciona como un destino que integra naturaleza, espiritualidad y propuestas culturales y gastronómicas de calidad. Peperina, en este sentido, es una invitación a vivir la provincia desde los sentidos, en un entorno único como Alta Gracia.

Desde la Agencia Córdoba Turismo impulsamos estos eventos que dinamizan el turismo y promueven el desarrollo regional, invitando a visitantes de todo el país a planificar su viaje y ser parte de esta celebración que ya es un clásico en la agenda nacional.



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