Neuquén despliega propuestas de fe, cultura y memoria

La Provincia despliega una agenda diversa que recorre destinos con celebraciones religiosas, eventos culturales, gastronomía y actividades que también invitan a reflexionar en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1 de Abril de 2026 11:07hs

Por Ricardo Seronero

La provincia del Neuquén se prepara para vivir un fin de semana largo de Semana Santa con una agenda amplia y diversa que invita a recorrer sus destinos a través de propuestas que combinan espiritualidad, cultura, naturaleza y memoria, en coincidencia con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

En Aluminé, la Semana Santa coincide con la Fiesta Nacional del Pehuén, una de las celebraciones más representativas de la identidad neuquina, que durante cuatro días ofrece espectáculos musicales, feria de productores, gastronomía típica y expresiones culturales ligadas al piñón.

La propuesta se desarrollará desde el jueves hasta el domingo con actividades principalmente por la tarde y noche, incluyendo la participación de artistas regionales y nacionales, danzas tradicionales y espacios que ponen en valor la cultura local.

En Junín de los Andes, uno de los principales puntos del turismo religioso en la Patagonia, la propuesta se centra en celebraciones que conjugan fe, paisaje y tradición, con el Parque Escultórico Vía Christi como escenario emblemático donde el arte y la espiritualidad se integran en un recorrido único.

La localidad despliega una agenda que incluye Vía Crucis en distintos puntos, como el propio parque y el paraje San Ignacio, donde vecinos y visitantes participan de momentos de recogimiento en entornos naturales que invitan a la contemplación.

Entre las actividades más convocantes se destaca la Peregrinación Nocturna al Cristo Luz, una experiencia cargada de simbolismo que reúne a cientos de personas bajo el cielo patagónico en un recorrido que propone silencio, reflexión y encuentro. El cronograma religioso incluye celebraciones hasta llegar a la Vigilia Pascual y la tradicional peregrinación.

San Martín de los Andes invita a disfrutar de la Pascua de Chocolate, un evento que reúne a productores locales, propuestas gastronómicas, actividades recreativas y espectáculos, generando un espacio de encuentro para residentes y visitantes.

La Feria de Productores será el corazón de esta propuesta, donde durante cuatro días se podrán recorrer stands con elaboraciones artesanales y productos regionales, acompañados por una programación que incluye cocina en vivo, juegos para niños y shows musicales.

Entre las actividades destacadas se encuentran las experiencias gastronómicas, el chocolate caliente, las cascadas de chocolate y las propuestas recreativas para niños, que convierten a esta celebración en una de las más elegidas del fin de semana largo.

En Villa La Angostura, la propuesta se orienta al encuentro comunitario con las Pascuas Solidarias en la Residencia El Mesidor, una jornada pensada para toda la familia que combina actividades recreativas, espectáculos y un fuerte componente solidario.

Villa Pehuenia-Moquehue suma a la agenda su tradicional Paella Gigante, una propuesta que convoca a vecinos y visitantes frente a la biblioteca popular, con un evento a beneficio de instituciones locales que combina gastronomía y compromiso comunitario.

Caviahue, en tanto, celebra su 40° aniversario con una agenda especial que se integra a Semana Santa, incluyendo propuestas como Caviahue Cocina, ferias, actividades deportivas y la representación del Vía Crucis Viviente en el Centro de Convenciones.

En la ciudad de Neuquén, la capital provincial propone un fin de semana con actividades para toda la familia, con epicentro en el Paseo Costero y el sector Hiroki, donde se desarrollarán propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y paseos turísticos.

En el Alto Neuquén, el Camino de la Fe cobra protagonismo como una experiencia que combina espiritualidad y territorio, recorriendo capillas rurales, parajes y paisajes emblemáticos donde la identidad local se manifiesta en cada detalle.

A esta propuesta se suma En la Mesa edición Pascuas, un evento que se desarrollará en hosterías del norte neuquino, con espectáculos folklóricos y gastronomía regional en localidades como Los Miches, Huinganco, Las Ovejas, Manzano Amargo y Varvarco.

Como parte del Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, distintas localidades incorporan actividades conmemorativas, como el trekking homenaje en Mariano Moreno y la tradicional cabalgata entre Picún Leufú y Paso Aguerre en honor a Jorge “Moncho” Águila, consolidando una agenda que une memoria, identidad y territorio en toda la provincia.



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