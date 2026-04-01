Misa Popular de las Misiones: Fe, cultura y música en San Ignacio

En la provincia de Misiones, la celebración se realizará el Jueves Santo en las Reducciones Jesuítico Guaraníes, con la participación de músicos misioneros y un espectáculo especial de Chango Spasiuk junto a la Orquesta y el Coro de la UNaM.

1 de Abril de 2026 11:12hs

Por Ricardo Seronero

Este jueves 2 de abril, se desarrollará una celebración tradicional de Semana Santa en la provincia. Se trata de la Misa Popular de las Misiones, desde las 20 h, en el Conjunto Jesuítico-Guaraní de San Ignacio.

En este marco, el obispo de la diócesis de Posadas, Juan Rubén Martínez, encabezará la ceremonia que marca el cierre de la Cuaresma y el inicio del Triduo Pascual, en un escenario de valor histórico, espiritual y cultural.

La celebración contará con el acompañamiento de músicos misioneros, quienes interpretarán un repertorio especialmente preparado para la liturgia, aportando identidad y emoción a este encuentro que cada año convoca a miles de personas.

Al finalizar la misa, el reconocido músico Chango Spasiuk brindará un espectáculo junto a la Orquesta Sinfónica y el Coro de la Universidad Nacional de Misiones, en una propuesta artística que invita a compartir la música regional en un marco especial. Tanto la ceremonia como el show serán transmitidos por LT85 TV Canal 12.

La Misa Popular de las Misiones se desarrolla al aire libre, en pleno contacto con la naturaleza, y reúne anualmente a cerca de diez mil asistentes, consolidándose como un espacio de encuentro donde se integran la fe, la cultura y la identidad misionera.

El ingreso será libre y gratuito. Se recomienda asistir desde las 19 h y llevar silletas o sillas para mayor comodidad, con el propósito de disfrutar de la jornada en el entorno natural del predio.

Cabe destacar que, durante ese día, quienes deseen recorrer el conjunto jesuítico podrán adquirir sus entradas hasta las 15:00 y permanecer en el lugar hasta las 17:00, debido a la preparación del espacio para la celebración.

En caso de condiciones climáticas que impidan la realización al aire libre, la actividad se trasladará al Teatro Lírico del Parque del Conocimiento, en Posadas, manteniendo el mismo horario y con ingreso libre por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.



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