Las empresas del colectivos del AMBA reducirán sus frecuencias, ante el aumento del gasoil

Los ingresos vigentes no permiten sostener la prestación. Las autoridades no respondieron a los reclamos presentados, aducen.

1 de Abril de 2026 10:16hs

Las empresas de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) reducirán la frecuencia de los colectivos desde este miércoles. La medida responde a una protesta por el aumento del gasoil. Afecta líneas de jurisdicción nacional y provincial, con grandes operadores del sector involucrados. Los usuarios diarios sufrirán un impacto directo.

En un comunicado conjunto, las empresas explicaron la imposibilidad de mantener los niveles habituales de servicio. Los ingresos vigentes no permiten sostener la prestación. Las autoridades no respondieron a los reclamos presentados.

El incremento del costo del combustible generó un desfasaje económico. No hubo actualización de los ingresos que perciben las empresas. Por eso, complica la continuidad del servicio.

La reducción de frecuencia surge como medida forzada tras múltiples gestiones sin soluciones. La situación es crítica y exige intervención estatal urgente. De lo contrario, la operación del sistema se comprometerá gravemente y afectará la movilidad de millones de usuarios. Las cámaras empresarias lamentan los inconvenientes y piden comprensión a los pasajeros.