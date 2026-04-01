Impulsada por el agro, en febrero, creció la actividad económica

Un informe conjunto de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe destaca que el desempeño del agro volvió a sobresalir con un crecimiento mensual del 1,7%, superando incluso el récord del mes previo.

1 de Abril de 2026 08:40hs

La actividad económica en Argentina mostró en febrero una leve recuperación mensual del 0,3%, marcando el tercer incremento consecutivo, según el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica (ICA-ARG). Sin embargo, en la comparación interanual se registra una caída del 1,0%, en un contexto donde la base de comparación corresponde a niveles elevados del año pasado.

El escenario reciente se caracteriza por una marcada heterogeneidad: mientras algunos sectores exhiben mejoras, otros continúan en retroceso. Entre los datos positivos se destaca el dinamismo del agro, junto con una incipiente recuperación industrial y repuntes en variables como importaciones, patentamientos y recaudación. En contraste, persisten caídas en ventas minoristas y empleo registrado.

En términos generales, seis de los diez indicadores que componen el índice mostraron variaciones mensuales positivas, aunque la mayoría se mantiene por debajo de los niveles de febrero de 2025. La excepción es el sector agrícola, que continúa consolidándose como uno de los principales motores de la actividad.

El desempeño del agro volvió a sobresalir con un crecimiento mensual del 1,7%, superando incluso el récord del mes previo. La cosecha de girasol avanza hacia la mayor producción del siglo, mientras que el maíz comienza a recolectarse con estimaciones históricas. En términos interanuales, el sector se ubica 28,2% por encima del año pasado.

La industria, por su parte, mantiene una recuperación gradual con una suba mensual del 0,5%, aunque acumula siete meses consecutivos de caída interanual, con un retroceso del 3,1%. La construcción, en tanto, volvió a caer un 0,3% en febrero y continúa mostrando un comportamiento errático, sin lograr consolidar una tendencia sostenida.

En el frente externo, las importaciones registraron un repunte del 1,1% tras cuatro meses de caídas, aunque siguen 6,7% por debajo del nivel interanual. Las exportaciones, en cambio, descendieron por tercer mes consecutivo, afectando levemente la balanza comercial, que se mantiene en terreno positivo.

El consumo interno continúa debilitado. Las ventas minoristas cayeron 0,5% en febrero y acumulan un deterioro interanual del 8,3%, con bajas generalizadas en supermercados, mayoristas y shoppings.

En el mercado laboral, la situación sigue siendo contractiva. El empleo registrado privado cayó 0,04% mensual y 1,6% interanual, lo que implica alrededor de cien mil puestos formales menos que un año atrás. A su vez, los salarios mostraron una leve mejora mensual del 1,2%, aunque aún se ubican 1,9% por debajo en términos interanuales.