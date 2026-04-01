El boleto mínimo para colectivos del AMBA subió a $ 871,30

En la Provincia, todas las líneas urbanas e interurbanas registran un alza del 4,6%. En CABA, el aumento del 4,9% impacta el transporte automotor de pasajeros, el subterráneo y los peajes en autopistas.

1 de Abril de 2026 10:42hs

Desde este miércoles, un incremento en los pasajes de colectivos afecta tanto la Provincia de Buenos Aires como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El boleto mínimo en el Conurbano bonaerense subió a $871,30. En las líneas que operan solo en territorio porteño, el valor ahora es de $715,24.

En la Provincia, todas las líneas urbanas e interurbanas registran un alza del 4,6%. En CABA, el aumento del 4,9% impacta el transporte automotor de pasajeros, el subterráneo y los peajes en autopistas.

Para las líneas numeradas del 200 en adelante en la Provincia, los nuevos precios por tramos son los siguientes: de 0 a 3 km, $871,30; de 3 a 6 km, $970,63; de 6 a 12 km, $1.045,40; y de 12 a 27 km, $1.120,24.

En CABA, las 31 líneas que circulan exclusivamente en la Ciudad tienen estos costos: $715,24 para 0-3 km; $794,74 para 3-6 km; $855,97 para 6-12 km; y $917,24 como máximo. Incluyen las líneas 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. Además, el Subte pasa de $1.363 a $1.414, y sin tarjeta SUBE registrada, el viaje cuesta $2.248,26.