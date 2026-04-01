Chubut presenta una Semana Santa con actividades y promociones en toda la provincia

El Gobierno del Chubut invita a disfrutar durante el fin de semana largo de Semana Santa de una amplia variedad de actividades, experiencias y promociones a lo largo del territorio provincial. Además, continuará con el programa “Soñá tu próxima escapada: 3 noches al precio de 2”, impulsada para incentivar el movimiento de turistas y residentes en los distintos destinos chubutenses.

1 de Abril de 2026 11:04hs

Por Ricardo Seronero



El Gobierno dio a conocer la amplia variedad de propuestas y campañas especiales que se desarrollarán durante el próximo fin de semana largo en distintos destinos chubutenses.

La iniciativa, impulsada a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas junto a municipios y prestadores turísticos, busca promover una mayor permanencia y disfrutar al máximo de los atractivos de la provincia.

Para acceder al beneficio, quienes estén interesados podrán acercarse a las oficinas de informes turísticos de las localidades adheridas: Esquel, Trelew, Puerto Madryn y El Hoyo. Tras su lanzamiento durante el fin de semana largo del 20 al 24 de marzo, la propuesta continuará vigente en Semana Santa, del 2 al 5 de abril de 2026.

Propuestas y promociones especiales

Con el objetivo de continuar fortaleciendo el turismo interno en la Provincia, a través de su Tarjeta Patagonia 365, el Banco del Chubut cuenta con promociones exclusivas en el sector turístico. Para conocer todos los beneficios, se debe ingresar a la web de la entidad bancaria provincial.

Por otro lado, el avistaje embarcado de Toninas desde Puerto Rawson presenta una promoción única para residentes de Chubut: las empresas Toninas Adventure y Estación Marítima brindan 50% descuento para residentes de Chubut.

Además, a través del EMRATUR (Ente Mixto de Turismo) de Rawson, hay promociones de 3x4 noches disponibles en alojamientos,por lo que los interesados deberán acercarse a la oficina de Informes Turísticos en Playa Unión para obtener más información.

En tanto, el Viejo Expreso Patagónico “La Trochita” tendrá salidas desde la ciudad de Esquel y otra desde El Maitén, ambas pautadas para el sábado 4 de abril. Para conseguir los boletos los turistas deberán ingresar a la web www.latrochita.org.ar/

Mientras que el Laberinto Patagonia, ubicado en la localidad de El Hoyo, permanecerá abierto hasta el lunes 6 de abril inclusive, fecha en la que finalizará su temporada. El domingo de Pascuas ofrecerá una propuesta especial: en conjunto con la Heladería Jauja, se realizará una divertida búsqueda del tesoro dentro del laberinto, con huevos de Pascua como premio.

Semana Santa en las distintas regiones

Durante el fin de semana largo, distintas localidades de la provincia ofrecerán una variada agenda de actividades culturales, gastronómicas y religiosas

En la región de la Costa, se podrá disfrutar de propuestas que combinan tradición, mar y producción local:

En Puerto Madryn, el sábado 4 de abril se realizará el Vía Crucis Submarino, en el Muelle Piedra Buena a las 20:00 horas; y del 1 al 4, la XXI Feria de Pescadores Artesanales en el Playón Deportivo Costero.

En Trelew, se llevará a cabo del 1 al 4 de abril en la Plaza Independencia, la Feria de Semana Santa; mientras que en Camarones se desarrollará, del 3 al 5 de abril, la 43° Fiesta Nacional del Salmón.

En la región de la Meseta, las actividades invitan a vivir experiencias en entornos naturales únicos y propuestas productivas locales. En Gualjaina, se desarrollará el viernes 3 de abril, desde las 14:30 horas, el Vía Crucis en el Área Natural Protegida Piedra Parada; así como el evento Bodegas de Puertas Abiertas, ese mismo viernes a las 17 horas en Bodega Cielos de Gualjaina.

En Sarmiento, en tanto, el viernes 3 se realizará desde las 14:00 horas en el Monumento a los caídos en Malvinas la caminata “Malvinas nos une”.

En la región cordillerana, se despliega una nutrida agenda con eventos culturales, ferias y celebraciones para toda la familia. En Epuyén, tendrá lugar el 32° Encuentro de Artesanos entre el 3 y 4 de abril, en el Predio de Artesanos ubicado en el Parque Municipal Puerto Bonito.

En Lago Puelo se realizará el 3 y 4 de abril, en la Plaza Central, el Festival del Alfajor; y el jueves 2 se celebrará el aniversario de la localidad, también en la Plaza Central.

En El Hoyo, el 1 de abril se llevará a cabo la Vigilia de Malvinas, desde las 21:30 horas en el Monumento de Malvinas. También habrá un Concurso Comarcal de Rosca de Pascuas, el cual se desarrollará el 3 y 4 de abril, de 14 a 17 horas, en la Plaza Antiguos Pobladores; y la Feria de Semana Santa, el 2 y 3 de abril, en la misma plaza de 14 a 19 horas.

En Trevelin estará la Expo Feria de Semana Santa, prevista entre el 2 al 5 de abril en el Polideportivo Municipal; así como una jornada de degustación y maridaje de Saffron Golden Gin y Dama Juanita, el 4 de abril (Experiencia de cosecha de azafrán).



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590