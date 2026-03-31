Vuelve Festín de Sabores, la cita gastronómica más importante de la Patagonia

El evento más convocante de la gastronomía patagónica celebra su 5ª edición los días 9 y 10 de mayo en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, Chubut, con entrada libre y gratuita.

31 de Marzo de 2026 10:20hs

Por Ricardo Seronero

Comodoro Rivadavia se prepara para una nueva edición del Festín de Sabores, el encuentro que se consolidó como el evento gastronómico más importante de la Patagonia. Organizado por la Municipalidad a través de Comodoro Turismo, se realizará los días 9 y 10 de mayo en el Predio Ferial, con entrada libre y gratuita para todo público.

Durante dos jornadas, productores, emprendedores y gastronómicos de toda la región exhibirán sus productos en más de 100 propuestas gastronómicas, productivas y artesanales con fuerte impronta patagónica. La propuesta se completa con clases de cocina en vivo, degustaciones, espectáculos musicales y actividades para toda la familia. La agenda completa de charlas, clases y shows se anunciará próximamente.

En sus últimas ediciones, el Festín superó los 45 mil asistentes, consolidándose como una de las convocatorias más importantes del sur argentino.

Tierra, agua, aire y fuego

El concepto del Festín se construye sobre los cuatro elementos —tierra, agua, aire y fuego— como representación del origen de los alimentos y del entorno patagónico. A ellos se suma un quinto elemento, la energía, que conecta al público con la experiencia y potencia cada edición.

Inclusión y sustentabilidad

La 5ª edición mantendrá su característico segmento solidario con la Tienda Alma, espacio de venta de merchandising a beneficio de una institución de la ciudad. Además, el evento aplicará la hora silenciosa al inicio de cada jornada, un acceso de menor estimulación pensado para personas con sensibilidad sensorial.

El Festín refuerza también su enfoque sustentable, promoviendo la reducción de residuos y el uso responsable de recursos durante las jornadas.

Motor de la economía regional

El impacto del Festín de Sabores - Comodoro Alma Patagónica excede lo gastronómico: cada edición genera un efecto directo sobre la economía local y regional. Los expositores registran ventas totales de su stock disponible durante las dos jornadas, mientras que el flujo de visitantes provenientes de distintos puntos de la Patagonia y del país dinamiza la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio en general. En línea con este crecimiento, agencias de viajes de la región y del país estarán ofreciendo paquetes turísticos especiales para vivir el Festín, que incluyen traslados, alojamiento y excursiones por los atractivos del destino, convirtiendo al evento en una experiencia de viaje completa.

Un evento que crece con identidad propia

Desde su creación en 2022, en el marco del Plan Estratégico Pioneros 2030, el Festín de Sabores viene construyendo una escena gastronómica local vinculada al mar, la meseta y el trabajo de productores regionales.

Eduardo Carrasco, gerente de Comodoro Turismo, señaló que "el Festín de Sabores es un compromiso que asumimos año a año para posicionar a Comodoro Rivadavia como un destino turístico destacado también por su gastronomía de mar y meseta junto a otras localidades que convocamos para fortalecernos como circuito regional". En esa línea, destacó que el evento surgió en el marco del Plan Pioneros 2030 con el objetivo de visibilizar la gastronomía patagónica y convertirla en un producto turístico con diferencial autóctono.

El festival genera además un espacio de comercialización directa que permite a emprendedores, productores y gastronómicos ampliar sus canales de venta, fortalecer la visibilidad de sus marcas y construir vínculos dentro de la cadena de valor regional.

Más información: comodoroturismo.gob.ar/festindesabores

https://www.instagram.com/festindesaborescomodoro/

Más del destino

Comodoro Rivadavia es una de las ciudades más importantes de la Patagonia argentina y la puerta de entrada a la Patagonia Central. Estratégicamente ubicada, en ella confluyen la Ruta Nacional N°3 y el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi, facilitando el acceso a toda la región.

Con su imponente costa atlántica y el característico paisaje de la meseta patagónica, Comodoro Rivadavia invita a descubrir sus atractivos naturales como El Farallón, el Área Natural Protegida Rocas Coloradas y las extensas playas que brindan vistas únicas. Además, la ciudad cuenta con una rica historia marcada por la llegada de los inmigrantes y el desarrollo de la industria petrolera, elementos que conforman su esencia pionera.

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