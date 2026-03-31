Semana Santa en San José

Si estás pensando en una escapada para este finde largo, San José en la provincia de Entre Ríos, te espera con infinitos planes para disfrutar a tu manera.

31 de Marzo de 2026 10:05hs

Por Ricardo Seronero

El destino tiene todo. Días para desconectar junto al río, recorrer playas y espacios verdes, relajarte en las termas y conectar con la tranquilidad de la naturaleza. Pero también para salir, pasear y encontrarte con una agenda llena de propuestas: ferias de emprendedores, espectáculos en vivo, actividades culturales y experiencias para toda la familia.

A eso se suman los sabores locales, con patios gastronómicos y opciones para todos los gustos, y la calidez de una ciudad que invita a quedarse un rato más.

Esta Semana Santa, poné una pausa, cambiá el ritmo y vení a vivir todo lo que San José tiene para ofrecer.

Para que puedas planificar, aquí está la agenda de eventos programados: https://sanjose.tur.ar/agenda/

En este enlace podes chequear alojamientos disponibles: https://surl.li/mxidkl



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