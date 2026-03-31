Turismo

Semana Santa en San José

Si estás pensando en una escapada para este finde largo, San José en la provincia de Entre Ríos, te espera con infinitos planes para disfrutar a tu manera.
31 de Marzo de 2026 10:05hs
Semana Santa en San José
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Por Ricardo Seronero 

El destino tiene todo. Días para desconectar junto al río, recorrer playas y espacios verdes, relajarte en las termas y conectar con la tranquilidad de la naturaleza. Pero también para salir, pasear y encontrarte con una agenda llena de propuestas: ferias de emprendedores, espectáculos en vivo, actividades culturales y experiencias para toda la familia.

A eso se suman los sabores locales, con patios gastronómicos y opciones para todos los gustos, y la calidez de una ciudad que invita a quedarse un rato más.

Esta Semana Santa, poné una pausa, cambiá el ritmo y vení a vivir todo lo que San José tiene para ofrecer.

Para que puedas planificar, aquí está la agenda de eventos programados: https://sanjose.tur.ar/agenda/

En este enlace podes chequear alojamientos disponibles: https://surl.li/mxidkl


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