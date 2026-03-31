Se presentó en Brasil la “Temporada Invernal Fin del Mundo 2026”

El Instituto Fueguino de Turismo-INFUETUR y la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo- AAFUVYT, en una articulación público-privada, promocionaron en Brasil la “Temporada Invernal Fin del Mundo 2026”, con la participación de 75 operadores turísticos mayoristas y minoristas de San Pablo, junto a 20 prestadores turísticos de Tierra del Fuego, con el objetivo de capitalizar oportunidades comerciales en función de las frecuencias directas de Aerolíneas Argentinas entre Brasil y la provincia, buscando fidelizar a este público con el destino.

31 de Marzo de 2026 10:35hs

Por Ricardo Seronero

La acción se enmarca en el Plan de Marketing Turístico de Tierra del Fuego y fue organizada en conjunto con el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en San Pablo, la Jefatura Comercial de Aerolíneas Argentinas en Brasil y con la colaboración del Banco de la Nación Argentina en su sede en San Pablo.

De esta manera, en el marco de los vuelos directos entre San Pablo y Ushuaia por parte de Aerolíneas Argentinas para la próxima temporada invernal, se llevó a cabo un workshop con presentación oficial denominado “Inverno 2026 no Fim do Mundo: Apresentação e Workshop”, dirigido al mercado turístico brasileño.

En este sentido, “se realizó una capacitación para los operadores asistentes, focalizada en la conformación de paquetes turísticos que integren nuestras propuestas invernales en función de las frecuencias directas de nuestra línea de bandera, con el objeto de brindar mayores herramientas de venta y dar a conocer la identificación de productos para perfiles específicos, que permitirán crear ofertas diferenciales a la hora de ofrecer el Fin del Mundo”, explicó el jefe de Relaciones Institucionales, Juan Pablo Otero.

“Este trabajo fortalece las capacitaciones previas que venimos realizando en el último tiempo en este mercado prioritario para nuestro destino. De esta manera, se posicionan los servicios y la amplia oferta del Fin del Mundo de cara a lo que será la temporada invernal 2026”, agregó.

Desde el Instituto se evaluó el encuentro como “muy productivo: hubo muchísimo interés por parte de los operadores de Brasil en descubrir productos específicos que les permitan armar paquetes y propuestas diferenciadoras para comercializar el destino, tanto para el segmento esquiador como para el no esquiador. Además, destacaron la presencia de referentes hoteleros para realizar contactos directos. Esta acción permitió reforzar las relaciones comerciales existentes y favorecer la generación de nuevos vínculos de manera directa con los operadores emisores”, destacó Otero.

Cabe mencionar que la capacitación brindada a los operadores asistentes contó con las presentaciones de Cerro Castor, Cerro Martial y la Escuela de Esquí Ushuaia, quienes brindaron detalles técnicos para reforzar las ventas al segmento esquiador. Luego se dispuso un espacio en formato workshop para dar inicio al intercambio comercial, facilitando la circulación de los operadores y promoviendo encuentros con todos los prestadores locales presentes.

Para finalizar, los organizadores agradecieron la participación de las 20 empresas fueguinas que, con gran esfuerzo, acompañaron esta acción de posicionamiento y comercialización del destino Fin del Mundo.

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