Se celebrará la 56° Fiesta Nacional de la Masa Vienesa en Semana Santa

Por Ricardo Seronero
En el marco de Semana Santa, la celebración se desarrollará del jueves 2 al domingo 5 de abril de 2026 en el Salón de Eventos y Convenciones, con entrada libre y gratuita.
Cada año, esta fiesta rinde homenaje a la herencia centroeuropea que forma parte de la identidad de Villa General Belgrano y se ha consolidado como una de las propuestas más representativas de la Semana Santa en Córdoba.
Durante cuatro jornadas se podrá disfrutar de una amplia programación artística, música en vivo, danzas tradicionales y una destacada propuesta gastronómica con especialidades típicas como strudel, streusel, torta selva negra, masas vienesas y chocolates artesanales elaborados por reposteros y chocolateros locales.
Las puertas del predio abrirán todos los días a las 11:00, mientras que desde las 15:00 comenzarán los espectáculos sobre el escenario principal.
Uno de los momentos más esperados será la tradicional Ceremonia del Huevo de Pascua de 70 kilos, que se realizará el sábado 4 de abril a las 17:30, seguida del clásico reparto entre el público presente.
La programación artística incluirá orquestas, coros, ballets y grupos de danzas tradicionales, junto a espectáculos de música popular, jazz y rock.
Programación artística
Jueves 2 de abril
Banda Municipal Karl Buri
Danzas Clásicas – Requiem de Mozart – Escuela de Artes
Adolfo Meza – Dúo de Arpas
Tiroler Kinder
Voviera Club con Mel Muñiz
Academia de Folklore Criollos del Sauce
Ignacio Sagalá
Ballet Las Majas
Conjunto Enzian – Danzas Centroeuropeas
Andrés Coppa Grupo – Jazz
Coro Gospel Kumbaya
Viernes 3 de abril
Ensamble de Soul – Escuela de Artes
Escuela de Danzas Amulen
Coro Municipal – Escuela de Artes
Grupo de Danzas Españolas María Isabel
Camerata Córdoba
Escuela de Folklore Tierra Adentro – “Jesús en las Sierras”
Eugenia Picó – Jazz Trío
Conjunto Enzian – Danzas Centroeuropeas
Sachero’s Duo
Misty Soul Choir
Sábado 4 de abril
Orquesta de Cuerdas Municipal
Ballet Sevilla y Triana
Danzas Clásicas – “Las 4 Estaciones” de Vivaldi – Escuela de Artes
Vintage Boulevard – Música Internacional
Ceremonia del Huevo de Pascua
Die Biermusikanten – Orquesta Centroeuropea
Grupo Tirol – Danzas Centroeuropeas
Discman
Academia Raíces Serranas
Fabricio Rodríguez
Domingo 5 de abril
Ensamble de Rock – Escuela de Artes
Danza Jazz y Ballroom – Tributo a Queen – Escuela de Artes
Danzas Árabes – Escuela de Artes
Musician Club’si
Danza Jazz – Escuela de Artes
Ballet Amici – Asociación Italiana de Villa General Belgrano
Orquesta Siamo Fuori
Modo Biónico – Tributo a Tan Biónica
Grupo Tirol – Danzas Centroeuropeas
Musik Freunde – Orquesta Centroeuropea.
Con una combinación de tradición, sabores, espectáculos y propuestas para toda la familia, Villa General Belgrano suma una de las celebraciones más destacadas de la agenda de Semana Santa en Córdoba.
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