Se celebrará la 56° Fiesta Nacional de la Masa Vienesa en Semana Santa

Villa General Belgrano, en el Valle de Calamuchita, se prepara para vivir una nueva edición de uno de sus eventos más tradicionales y convocantes: la 56° Fiesta Nacional de la Masa Vienesa.

31 de Marzo de 2026 10:37hs

Por Ricardo Seronero

En el marco de Semana Santa, la celebración se desarrollará del jueves 2 al domingo 5 de abril de 2026 en el Salón de Eventos y Convenciones, con entrada libre y gratuita.

Cada año, esta fiesta rinde homenaje a la herencia centroeuropea que forma parte de la identidad de Villa General Belgrano y se ha consolidado como una de las propuestas más representativas de la Semana Santa en Córdoba.

Durante cuatro jornadas se podrá disfrutar de una amplia programación artística, música en vivo, danzas tradicionales y una destacada propuesta gastronómica con especialidades típicas como strudel, streusel, torta selva negra, masas vienesas y chocolates artesanales elaborados por reposteros y chocolateros locales.

Las puertas del predio abrirán todos los días a las 11:00, mientras que desde las 15:00 comenzarán los espectáculos sobre el escenario principal.

Uno de los momentos más esperados será la tradicional Ceremonia del Huevo de Pascua de 70 kilos, que se realizará el sábado 4 de abril a las 17:30, seguida del clásico reparto entre el público presente.

La programación artística incluirá orquestas, coros, ballets y grupos de danzas tradicionales, junto a espectáculos de música popular, jazz y rock.

Programación artística

Jueves 2 de abril

Banda Municipal Karl Buri

Danzas Clásicas – Requiem de Mozart – Escuela de Artes

Adolfo Meza – Dúo de Arpas

Tiroler Kinder

Voviera Club con Mel Muñiz

Academia de Folklore Criollos del Sauce

Ignacio Sagalá

Ballet Las Majas

Conjunto Enzian – Danzas Centroeuropeas

Andrés Coppa Grupo – Jazz

Coro Gospel Kumbaya



Viernes 3 de abril

Ensamble de Soul – Escuela de Artes

Escuela de Danzas Amulen

Coro Municipal – Escuela de Artes

Grupo de Danzas Españolas María Isabel

Camerata Córdoba

Escuela de Folklore Tierra Adentro – “Jesús en las Sierras”

Eugenia Picó – Jazz Trío

Conjunto Enzian – Danzas Centroeuropeas

Sachero’s Duo

Misty Soul Choir



Sábado 4 de abril

Orquesta de Cuerdas Municipal

Ballet Sevilla y Triana

Danzas Clásicas – “Las 4 Estaciones” de Vivaldi – Escuela de Artes

Vintage Boulevard – Música Internacional

Ceremonia del Huevo de Pascua

Die Biermusikanten – Orquesta Centroeuropea

Grupo Tirol – Danzas Centroeuropeas

Discman

Academia Raíces Serranas

Fabricio Rodríguez



Domingo 5 de abril

Ensamble de Rock – Escuela de Artes

Danza Jazz y Ballroom – Tributo a Queen – Escuela de Artes

Danzas Árabes – Escuela de Artes

Musician Club’si

Danza Jazz – Escuela de Artes

Ballet Amici – Asociación Italiana de Villa General Belgrano

Orquesta Siamo Fuori

Modo Biónico – Tributo a Tan Biónica

Grupo Tirol – Danzas Centroeuropeas

Musik Freunde – Orquesta Centroeuropea.

Con una combinación de tradición, sabores, espectáculos y propuestas para toda la familia, Villa General Belgrano suma una de las celebraciones más destacadas de la agenda de Semana Santa en Córdoba.



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