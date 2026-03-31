Las cuotas de colegios privados bonaerenses aumentarán 6,5% en abril

El ajuste anterior había ocurrido en el último trimestre de 2025. Los rangos varían según el nivel educativo y el porcentaje de subsidio que reciben del Estado provincial.

31 de Marzo de 2026 11:20hs

El Gobierno bonaerense autorizó aumentos y topes para las cuotas de colegios privados con subsidio estatal. Estas subas promedian un 6,5% y regirán desde abril. La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) aprobó el esquema tras un pedido de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA). El ajuste anterior había ocurrido en el último trimestre de 2025.

Los rangos varían según el nivel educativo y el porcentaje de subsidio. En inicial y primario, las cuotas irán de $32.880 para escuelas con hasta 100% de aporte estatal hasta $148.660 para las de hasta 40%. En secundario, oscilarán entre $36.200 y $193.160. Para instituciones técnicas, agrarias o artísticas, los topes alcanzan desde $41.790 hasta $221.070.

El sector enfrenta un financiamiento complejo por el alza de costos operativos y salarios docentes. Aunque los subsidios cubren parte de los sueldos, las escuelas afrontan otros gastos directamente. Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, destacó además el aumento de tasas municipales y la morosidad elevada.

La educación privada gestiona el 30% de las escuelas bonaerenses y atiende a más de 1,3 millones de alumnos. Sin embargo, persisten cierres de instituciones por la caída de matrícula, la baja natalidad y desfasajes financieros. Muchas escuelas aplican aumentos salariales oficiales sin poder ajustar aún las cuotas.