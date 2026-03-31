La camiseta de la Selección sponsoreada por una yerba mate… ¡brasileña! Reclamo de los misioneros

El diputado provincial por Misiones (Fr), Juan Szychowski, consideró que “la camiseta de la selección argentina no debe llevar una marca de yerba mate brasileña”

31 de Marzo de 2026 15:53hs

El diputado provincial por Misiones (Fr), Juan Szychowski, consideró que “la camiseta de la selección argentina no debe llevar una marca de yerba mate brasileña”

“La camiseta de la selección es la identidad de Argentina en el mundo”, y que “hay muchas yerbas argentinas de buena calidad que pueden representar al país”.

Por otra parte, se refirió a la situación de la producción, y subrayó que “hoy el yerbatero pierde $300 por kilo”, mientras que “las cadenas de valor regionales, están todas con problemas”