Detuvieron al padre de Enzo Pérez por abuso sexual de una menor

La actual pareja de Carlos Francisco Pérez presentó la denuncia tras un relato de su hija de 12 años. El hecho ocurrió el sábado por la noche en el domicilio familiar.

31 de Marzo de 2026 12:15hs

Carlos Francisco Pérez, padre del futbolista Enzo Pérez y de 68 años, quedó detenido en Maipú, Gran Mendoza. La subcomisaría Coquimbito lo aprehendió el lunes por la noche por una denuncia de abuso sexual simple. La fiscal María de las Mercedes Moya investiga la causa. Pérez reside en esa zona mendocina.

Su actual pareja presentó la denuncia tras un relato de su hija menor de 12 años. El hecho ocurrió el sábado por la noche en el domicilio familiar. La menor describió una conducta inapropiada del hombre en la planta baja, mientras su madre estaba arriba.

Según el relato de la niña, Pérez intentó abrazarla y besarla en la boca. Además, le dijo “cuándo vamos a estar juntos”. Ella se negó y escapó del lugar. La madre alertó al 911 al escuchar a su hija. Luego, radicó la denuncia en sede judicial.