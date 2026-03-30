Semana Santa en Esquel: 3x2 en alojamientos, descuentos gastronómicos y experiencias que invitan a quedarse

El otoño le da un marco único a los imperdibles del destino patagónico. En el Parque Nacional Los Alerces, el Alerzal Milenario, el Lago Krüger y el Glaciar Torrecillas despliegan sus colores y su mística en una de las mejores épocas del año para recorrerlos. A eso se suma la experiencia inigualable de subirse al Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, un clásico que siempre emociona.

30 de Marzo de 2026 12:35hs

Por Ricardo Seronero



Del 2 al 5 de abril, Esquel invita a vivir una Semana Santa distinta: más tiempo, más experiencias y más sabores. Con la propuesta “Quedate tres noches y pagá dos”, la ciudad se convierte en el plan ideal para una escapada que combina naturaleza, gastronomía y actividades para todos los gustos.

La ciudad cabecera del noroeste chubutense te espera con un 3x2 en alojamientos turísticos, hasta un 20% de descuento en gastronomía local, una nutrida agenda deportiva y los imperdibles del destino.

A través de www.esquel.tur.ar podrás ver los alojamientos y locales gastronómicos adheridos a estos beneficios: hoteles, hostels, cabañas y departamentos.

La propuesta incluye una gran variedad de alojamientos, precios y prestaciones. Encontrá los servicios adheridos identificados con el logo 3×2. En hoteles, figuran Sol del Sur, Sur Sur Patagónico y Ski. En hosterías, Maquehue, Andina, El Coirón, Cumbres Blancas y Amilcar. En apart hotel, El Coirón Apart. A las cabañas Nunatak y Los Cerezos se suman los alojamientos Ventanas de la Patagonia, Lahuan, El Molino, Alvear Suites, el bed and breakfast My Pod House + Capsule y la vivienda turística Mamá Inés.

Semana Santa en Esquel: Deporte, naturaleza y gastronomía de montaña

Semana Santa en Esquel también se vive con movimiento. El 2 y 3 de abril, el Lago Rivadavia será el escenario de una clínica de kayak junto a Fernando Chaparro, la antesala de la 7° Travesía en Kayak. El 4 de abril llega el Desafío Los Alerces, una competencia de aguas abiertas con tres distancias, y el 5 de abril, la Reserva Natural Urbana Laguna “La Zeta” será sede de un Cross Country ideal para conectar deporte y naturaleza.

El otoño llega, y los sabores se intensifican: con los vinos más australes del país. Desde el 10 al 12 de abril, la localidad de Trevelin ubicada en la Ruta 259 celebrará la fiesta de los viñedos, una experiencia que invita a recorrer bodegas, disfrutar de visitas guiadas, degustaciones y artistas locales.

La propuesta se completa con cultura y producción local: ferias de emprendedores, artistas de la región y actividades especiales como un workshop de chocolate, en sintonía con una fecha donde los sabores también son protagonistas.

El otoño intensifica todo: los vinos más australes del país, la cocina con hongos, la trucha y el cordero patagónico se convierten en experiencias en sí mismas, potenciadas además por los beneficios en restaurantes y espacios gastronómicos adheridos.

Los imperdibles de Esquel, con los colores del otoño

Esquel mantiene sus imperdibles para esta fecha: la excursión a través del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, la visita al Alerzal Milenario, el Glaciar Torrecillas y el Lago Krüger son experiencias imperdibles que laten al ritmo del paisaje otoñal.

La Trochita: Reconocido como Monumento Histórico Nacional, desde 1945 llega a Esquel y es un ícono en la región. Con su trocha de apenas 75 centímetros, sus pequeños vagones y su inconfundible perfil de museo rodante, el Viejo Expreso Patagónico es uno de los pocos trenes a vapor que sigue corriendo en el mundo. Una excursión imperdible.

Alerzal Milenario: Con la altura del Obelisco porteño y la antigüedad del Partenón griego, el Alerce Abuelo sintetiza la belleza de este ambiente natural tan singular e impactante. Es un paseo ideal para navegar las aguas que bañan el Parque Nacional, contemplar los imponentes cordones montañosos y conocer la variada vegetación que engrandece el paisaje. Allí se destaca el Alerzal Milenario, con 2620 años, 60 metros de altura y más de 2 metros de diámetro.

Glaciar Torrecillas: Es un recorrido de dificultad media hacia una de las zonas más agrestes del Parque Nacional Los Alerces. Luego de partir desde el Puerto Chucao y navegar por el Lago Menéndez, se llega al pie de una imponente masa del hielo. Durante el recorrido se accede a distintos puntos panorámicos desde donde se pueden observar laderas boscosas y las cumbres. El primer tramo transcurre en un ambiente de bosque valdiviano, luego continúa bordeando un arroyo de montaña hasta su naciente y finalmente la Laguna del Antiguo, ubicada a los pies del Glaciar Torrecillas.

Lago Krüger: En el Parque Nacional Los Alerces, el Lago Krüger se encuentra al oeste del Lago Futalaufquen y está poblado de sedimentos glaciarios que le dan una coloración muy particular a sus aguas.

En la playa del lago reina la tranquilidad y la perfección. También se puede iniciar una caminata de una hora y media, y de baja dificultad, en la senda que bordea el río Frey.

Al final del recorrido se encuentran las Palanganas del Río Frey, con gran variedad de fauna y flora de la zona, como el pato del torrente, un ave difícil de encontrar en estas latitudes. Además, se puede visitar el lugar donde ocurrió el "Naufragio de Frey" en el siglo XIX.

¿Qué estás esperando? Semana Santa es en Esquel.

Planificá tu viaje en www.esquel.tur.ar o comunicate con el área de informes al WhatsApp +54 2945 52-9616.

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