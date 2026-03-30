Scaloni confirmó que Messi jugará desde el arranque ante Zambia

Sobre la lista para el Mundial 2026, Scaloni aclaró que la base de 55 jugadores ya fue enviada a la AFA y que la relación final de 26 se irá corrigiendo según el rendimiento, sin descartes automáticos por motivos distintos al fútbol. Subrayó que tiene "bastante clara" la lista final de 26 futbolistas.

30 de Marzo de 2026 12:45hs

Lionel Scaloni ratificó que Lionel Messi será titular en el amistoso ante Zambia, que se jugará este martes en La Bombonera, y anunció que la mayoría de los habituales titulares formará el equipo base de cara al choque. El entrenador explicó que dejó descansar a Julián Álvarez y a Nicolás González tras el partido anterior, justamente para ensayar un esquema más ofensivo y con dos delanteros de referencia, idea que considera central para el funcionamiento del equipo. Aunque el último rendimiento ante Mauritania no convenció, subrayó que el partido del otro día fue un episodio aislado y que el objetivo ahora es recuperar la versión competitiva que se ha visto en los últimos años.

Sobre la lista para el Mundial 2026, Scaloni aclaró que la base de 55 jugadores ya fue enviada a la AFA y que la relación final de 26 se irá corrigiendo según el rendimiento, sin descartes automáticos por motivos distintos al fútbol. Reconoció que el plantel está “bastante claro” en su mente, pero matizó que cualquier decisión dependerá de cómo respondan en sus clubes y en los próximos amistosos. El técnico admitió que evaluarán con especial cuidado a quienes se han quedado por lesiones, sumando apoyo emocional, pero dejó en claro que, en el cruce final, la prioridad será siempre el bien del equipo y no la decisión de corazón.

En torno a su continuidad, Scaloni señaló que dirigir a la Selección argentina es un lugar único para cualquier entrenador, y reconoció que algún día podría arrepentirse si dejara de ocuparlo. No obstante, afirmó que hoy su foco está en los partidos y en preparar al grupo para el Mundial, más que en negociar contratos. En cuanto al nivel del equipo, subrayó que confía en que el plantel seguirá compitiendo al máximo contra cualquier rival, incluso frente a selecciones más fuertes como Brasil, y que el partido irregular de la fecha pasada no definió su estado actual. “Cuando tengamos que estar, el equipo va a competir”, sintetizó.

Respecto de la práctica con la Sub?20, el cuerpo técnico valoró la posibilidad de ver a jugadores que no tuvieron minutos en el amistoso oficial y de distribuir mejor las cargas físicas luego del encuentro del viernes. El amistoso de hoy con Zambia será, en su lectura, la última prueba en casa antes del Mundial: una chance de ratificar que el plantel que se ha formado en estos ciclos de trabajo es el que realmente representa a la Selección. Escaloni insistió en que el objetivo es mantener la identidad de juego, reforzarla con jugadores que se incorporan y pulir detalles, aunque reconoce que la perfección es imposible en el fútbol y que el foco será acercarse a ella tanto como el rendimiento y el tiempo permitan.