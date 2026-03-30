Ocho estudiantes recibieron atención médica por el ataque a tiros en el secundario Mariano Moreno, de San Cristóbal

Marcelo Andreychuk, intendente del Municipio, admitió que la problemática del consumo de drogas es muy grave en esa localidad. En diálogo con Fernando Mancini, el psiquiatra Enrique de Rosa analizó las complejas dinámicas que pueden dar lugar a este tipo de hechos.

30 de Marzo de 2026 11:46hs

Por el ataque a tiros de un menor de 15 años en el instituto secundario Mariano Moreno, de San Cristóbal, Santa Fe, que redundó en la muerte de un alumno de 13 años, Marcelo Andreychuk, intendente del Municipio, admitió que la problemática del consumo de drogas es muy grave en esa localidad. Agregó que, según los relatos, el tirador era buen compañero y buen alumno.

Un total de 8 estudiantes reciben atención médica. Seis pacientes permanecen en el hospital local de San Cristóbal con heridas superficiales y en condición estable. Y 2 pacientes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela "Dr. Jaime Ferré".

Un varón de 13 años ingresó en código rojo. Actualmente permanece lúcido y hemodinámicamente estable. Será trasladado al Hospital Alassia (Santa Fe) para atención de mayor complejidad. Un varón de 15 años, fue trasladado para controles de rutina por heridas superficiales, sin gravedad ni activación de código de emergencia.

Los equipos de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe brindan contención interdisciplinaria a heridos y familiares en ambos centros de salud, en coordinación con el despliegue interministerial del Gobierno Provincial, informó la Provincia de Santa Fe.