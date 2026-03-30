La producción de legumbres podría ser récord, al alcanzar 1,37 Mt en la campaña 2025/26

Giuliana Dellamaggiore, analista de mercados del Instituto de Investigación y Estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario, aseguró que: “el crecimiento de la producción del poroto es récord en la Argentina”

31 de Marzo de 2026 15:00hs

La producción de legumbres podría alcanzar 1,37 Mt en la campaña 2025/26, un récord de al menos el último lustro. En tanto, las exportaciones del complejo de este cultivo aportan más de USD 400 millones anuales.

Las legumbres son cultivos pertenecientes a la familia de las leguminosas que se cosechan por sus semillas comestibles y se caracterizan por su alto valor nutricional y su contribución a la seguridad alimentaria. Asimismo, desempeñan un rol clave en la sustentabilidad de los sistemas agrícolas, ya que mejoran la fertilidad del suelo, reducen la dependencia de insumos sintéticos y favorecen la intensificación de los esquemas de siembra.

La oferta de legumbres en Argentina se distribuye regionalmente según el ciclo productivo de cada cultivo. El poroto —principal legumbre estival— se concentra en el norte del país, mientras que las legumbres invernales presentan una distribución más diversificada: el garbanzo se localiza mayormente en el norte y centro, en tanto que la arveja y la lenteja predominan en la región pampeana.

En las últimas cinco campañas, el poroto concentró en promedio el 72% de la superficie sembrada de legumbres a nivel nacional, seguido por el garbanzo y la arveja, ambos con una participación del 12%, y, en último lugar, la lenteja, con el 4%.

Tras registrar niveles excepcionalmente altos de siembra de legumbres en la campaña 2024/25, la campaña 2025/26 se perfila con un leve retroceso del 0,41% en la superficie sembrada, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP). No obstante, las 952.100 hectáreas continúan siendo un registro elevado, por encima del promedio del último lustro.

Para la campaña 2025/26, el área sembrada de poroto alcanzaría un récord histórico (679.000 ha) tras un leve incremento interanual. Asimismo, arveja y lenteja registran aumentos interanuales del 27%, alcanzando 136.100 ha y 40.000 ha respectivamente; esta última se aproxima a los máximos de la campaña 2021/22. En contraste, el garbanzo exhibe una caída interanual del 36%, con una superficie estimada en 97.000 ha.

En términos de producción, Argentina registra un volumen promedio anual cercano a 1 millón de toneladas de legumbres. El poroto se posiciona como la principal legumbre producida, seguido por arveja, garbanzo y lenteja.

En continuidad con la expansión observada en la campaña anterior, el ciclo 2025/26 se perfila como récord en términos de producción. Este desempeño estaría impulsado principalmente por el poroto y la lenteja, que alcanzarían sus máximos históricos del último lustro, llevando el volumen total de legumbres a ubicarse en niveles un 24% superiores al promedio de las últimas cinco campañas.

Según proyecciones de la SAGyP, la producción de arveja y lenteja registraría incrementos interanuales del 40%, alcanzando 370.000 t y 43.000 t respectivamente, mientras que el garbanzo mostraría una contracción del 37%, con un volumen estimado en 122.000 t. Para el poroto, si bien las cifras oficiales aún no se encuentran disponibles, la aplicación de los rendimientos promedio del último quinquenio sobre el área estimada permite proyectar una producción superior a 835.000 t.



