Juicio a Felipe Pettinato: la fiscalía pidió cuatro años y siete meses de prisión; la querella, quince años

La defensa, a cargo de Lucio Simonetto y Norberto Frontini, tendrá la palabra el próximo lunes 6 de abril, en la única audiencia que resta antes de la sentencia.

30 de Marzo de 2026 13:42hs

El juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo entró este lunes en su etapa final con los alegatos de la fiscalía, que pidió una condena de cuatro años y siete meses de prisión. La querella, en cambio, solicitó quince años de cárcel en el mismo marco. El proceso se desarrolla de forma virtual ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 y se encuentra en la recta final, con la audiencia de este lunes reservada precisamente para que el acusador y los demandantes expresen sus posturas.

En su intervención, el fiscal Fernando Klappenbach reiteró la imputación de incendio culposo seguido de muerte, en concurso real con la condena previa por abuso sexual que ya pesa sobre Pettinato. La querella, a cargo de Alejandro Drago, se alejó de esa figura y sostuvo que el hecho se encuadra en el delito de estrago doloso seguido de muerte, figura que abre la puerta a una pena máxima de unos veinte años de prisión. Klappenbach trabó distancia de la tesis de la demanda, relativizando el carácter intencional del incendio y reforzando la línea de responsabilidad de resultado.

Durante el proceso, el fiscal se mantuvo fiel a la acusación de Martín Mainardi, que sostiene que Pettinato inició el fuego el 16 de mayo de 2022 en el departamento de la calle Aguilar, en el barrio porteño de Belgrano. En ese departamento dormía Melchor Rodrigo, amigo de Pettinato, quien se encontraba en el living cuando comenzó el incendio y perdió la vida. Hasta el momento, el imputado no ha declarado en su defensa y sus abogados no han planteado cuestiones centrales frente a la acusación, mientras el tribunal ha recibido testimonios de peritos, bomberos, vecinos y familiares de la víctima.

La defensa, a cargo de Lucio Simonetto y Norberto Frontini, tendrá la palabra el próximo lunes 6 de abril, en la única audiencia que resta antes de la sentencia. Luego de su alegato, los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle estarán en condiciones de dictar fallo sobre el expediente, que se inició en febrero con el objetivo de reconstruir las circunstancias del fallecimiento de Rodrigo. La querella advirtió además que el acusado generó un peligro jurídicamente desaprobado al prender fuego “un living”, más precisamente un sillón donde dormía su víctima, y que repitió el acto con indiferencia, consciente de las consecuencias que podía provocar.

