El Gobierno oficializó un aumento salarial retroactivo a enero para trabajadores estatales

Los incrementos mensuales se aplican sobre retribuciones normales y vigentes al fin del mes anterior: 2,50% en enero, 2,20% en febrero, 2% en marzo, 1,70% en abril y 1,50% en mayo de 2026.

30 de Marzo de 2026 11:52hs

El Gobierno nacional oficializó este lunes un aumento salarial retroactivo para empleados públicos permanentes y no permanentes. La medida se formalizó mediante el Decreto 206/2026, que homologa las Actas Acuerdo del 6 de marzo. Los incrementos mensuales se aplican sobre retribuciones normales y vigentes al fin del mes anterior: 2,50% en enero, 2,20% en febrero, 2% en marzo, 1,70% en abril y 1,50% en mayo de 2026.

Las remuneraciones máximas por servicios extraordinarios –excepto los requeridos por terceros– oscilarán entre $791.210 en enero y $851.392 en mayo. Este cálculo excluye compensaciones transitorias, adicionales por zona, premios por asistencia y conceptos fijos no bonificables. Además, se extienden aumentos previos homologados entre 2024 y 2026 al suplemento del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), según el artículo 84 del convenio sectorial.

Las escalas retributivas de escalafones y entidades se actualizarán con los nuevos valores. Esto incluye compensaciones por viáticos, servicios en la Antártida, reintegros de comida, movilidad y gastos de guardería. En licencias por exámenes, enfermedad, tratamientos médicos o acompañamiento terapéutico de familiares, las sumas fijas del Decreto 56/20 mantendrán sus montos hasta el 31 de mayo de 2026.

Se entregará una suma fija excepcional de $40.000 en mayo, no bonificable y de percepción única, para cubrir el diferencial inflacionario. Para residentes del Ministerio de Salud y el Hospital Garrahan, un jefe de residentes ganará $1.473.717 en enero y $1.585.814 en mayo; un residente de primer año, $1.117.549 y $1.202.555 en el mismo período. Las becas para residentes irán de $470.883 a $506.700 para jefes, y de $353.803 a $380.715 para primer año.