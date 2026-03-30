Bariloche se prepara para sorprender con la Fiesta del Chocolate

La tradicional fiesta reafirma su lugar como uno de los eventos más convocantes del calendario turístico de Bariloche, con una programación que combina tradición, innovación y espectáculos de primer nivel.

30 de Marzo de 2026 12:29hs

Por Ricardo Seronero



Entre los grandes atractivos de este año se encuentran dos shows inéditos en la ciudad, que prometen convertirse en verdaderos hitos de esta edición.

El primero de ellos es “Supernova”, que se presentará el viernes 3 a las 20:30 en el Centro Cívico. Se trata de un espectáculo aéreo de luces, música y fantasía, con una puesta escénica de alto impacto visual y coreografías en altura que invitan al público a sumergirse en un universo mágico.

El sábado 4 a las 20:30 será el turno de “Tornado”, otro show de características únicas que combina artistas en el aire, vuelos, música y efectos lumínicos en una experiencia envolvente y vibrante, nunca antes vista en Bariloche.

Ambas propuestas llegan de la mano de una compañía especializada en espectáculos de gran formato, reconocida por su capacidad de integrar tecnología, acrobacia y arte en producciones de nivel internacional, será con entrada libre y gratuita.

La música también tendrá un lugar central con el Festival de Música del Chocolate, que contará con la participación de la Filarmónica de Río Negro.

La orquesta presentará “Sinfonía de una Gloria” el viernes 3 a las 20:00 y el sábado 4 en dos funciones, a las 17:00 y a las 20:00, en el Teatro La Baita. Las entradas serán gratuitas y con cupo limitado, por lo que deberán retirarse previamente. Toda la información se encuentra en la web de la Fiesta.

A su vez, el Centro Cívico volverá a ser escenario del ya clásico show de mapping. La propuesta se desarrollará el jueves 2 de 20:30 a 22:30, y continuará el viernes 3 y sábado 4 de 22:00 a 23:00.

Esta experiencia transformará los edificios emblemáticos en una superficie dinámica de proyección, donde los tradicionales conejos de Pascua cobrarán vida en un espectáculo visual pensado para toda la familia.

El cronograma se completa con actividades que ya son parte de la identidad de la fiesta, como el Paseo del Chocolate y la Casa del Conejo, que se desarrollarán del 2 al 4 de abril de 16:00 a 20:00, y el esperado evento de la Barra de Chocolate Más Larga del Mundo, que tendrá lugar el viernes 3 a las 18:30 sobre calle Mitre. El domingo 5 continuará la propuesta de la Casa del Conejo en el Centro Cívico, de 16:00 a 20:00 hs.



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