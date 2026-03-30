Aumentan las tarifas desde el 1 de abril

En la categoría R1, el valor alcanza $3.824 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y $4.416 en el conurbano bonaerense. Para el segmento R4, sube a $91.371,24 en CABA y $49.654,74 en el conurbano.

30 de Marzo de 2026 09:42hs

El Gobierno nacional autorizó un nuevo aumento en las tarifas del gas, que entrará en vigencia este jueves 1 de abril en todo el país. La decisión aparece en publicaciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en el Boletín Oficial. Esta medida avanza en la segmentación de usuarios, el recorte de subsidios y la actualización de precios dentro de la revisión quinquenal de tarifas.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las resoluciones 371 y 372/2026 fijan los incrementos para las distribuidoras Metrogas S.A. y Naturgy Ban. Las empresas deben detallar en las facturas el Precio Anual Uniforme (PAU) y aplicar bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), cuando corresponda.

Los descuentos del SEF regirán solo sobre el costo promedio ponderado anualizado del Plan Gas.Ar, según el Decreto 943/25, y beneficiarán exclusivamente a quienes reciben asistencia. El resto de los usuarios pagará la tarifa plena, mientras que el monto final de las boletas variará según el consumo individual.

La Resolución 371/2026 detalla el cargo fijo mensual para usuarios residenciales sin subsidios de Metrogas. En la categoría R1, el valor alcanza $3.824 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y $4.416 en el conurbano bonaerense. Para el segmento R4, sube a $91.371,24 en CABA y $49.654,74 en el conurbano. Los criterios tarifarios se replican en el resto del país, aunque los montos exactos dependerán de cada región y distribuidora.