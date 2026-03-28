Semana Santa en Misiones: una agenda para vivir la fe, la cultura y la naturaleza

El Ministerio de Turismo de Misiones realizó la presentación de la agenda de Semana Santa bajo el concepto “Naturaleza Santa”, una propuesta que invita a vivir estos días desde la espiritualidad, la cultura y el contacto con la naturaleza.

28 de Marzo de 2026 10:10hs

Por Ricardo Seronero



El cronograma se presentó en el Ministerio de Turismo con una intervención del espacio y degustación de sabores regionales en la vía pública.

La presentación se destacó por una puesta distinta, que trascendió el formato tradicional, ya que se intervino el espacio con diseño misionero y, en la vía pública, se ofreció una experiencia gastronómica con chipas, mate cocido, té y sabores regionales, generando un ambiente que anticipó lo que vivirá en Semana Santa.

Durante la ocasión, se compartió una agenda que reúne actividades religiosas, culturales y recreativas en distintos municipios, pensadas para todas las edades.

Entre los eventos destacados se encuentran la Misa con Músicos Misioneros en el Conjunto Jesuítico Guaraní de San Ignacio (con la participación del Chango Spasiuk, junto al Sur del Sur Ensamble / Flor Bobadilla, Coro Universitario de Misiones y la Orquesta Juvenil de la UNaM), el Vía Crucis de la Selva en los Saltos del Tabay, recorridos guiados de fe en Oberá, celebraciones en Leandro N. Alem, Capioví, Loreto, Panambí y Puerto Rico, entre otras actividades que se desarrollarán a lo largo de toda la provincia.

En este marco, la directora de Turismo de Apóstoles, Florencia Banacor, destacó el trabajo articulado que se viene realizando para esta fecha al expresar que “para nosotros es muy importante. Contamos con un cronograma muy completo. Trabajamos junto a iglesias de distintos ritos, ofreciendo actividades religiosas, culturales y recorridos que son en su mayoría gratuitos, con una muy buena respuesta del público”. Además, remarcó propuestas distintivas como el recorrido de las siete iglesias, el viacrucis en la reserva Tupambaé y actividades que forman parte del patrimonio cultural del municipio.

La agenda completa de Semana Santa en Misiones incluye muchas actividades en toda la provincia, consolidando una oferta diversa, con fe, naturaleza y cultura, posicionando al destino como una opción atractiva para turistas y residentes.

Para conocer el detalle completo de propuestas, días, horarios y ubicaciones, se recomienda ingresar al sitio oficial del Ministerio de Turismo de Misiones: https://misiones.tur.ar/semana-santa/ , donde se encuentra disponible el calendario actualizado.

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