La Ciudad de Buenos Aires promociona su oferta turística en Rosario

El Ente de Turismo llevó su oferta cultural, eventos masivos e identidad gastronómica a la ciudad santafesina a un encuentro con referentes del sector privado local. “Rosario es un mercado estratégico para nosotros gracias a su excelente conectividad terrestre y aérea con Buenos Aires. Elegimos esta ciudad para acercar la experiencia de una tarde porteña, fortaleciendo el estrecho vínculo que nos une desde el punto de vista de la oferta cultural y gastronómica”, sostuvo Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de CABA

28 de Marzo de 2026 10:01hs

Por Ricardo Seronero desde Rosario

La Ciudad de Buenos Aires realizó este miércoles una presentación en la ciudad de Rosario, en la que destacó sus propuestas culturales, su identidad gastronómica y su gran oferta de espectáculos musicales y deportivos. También se hizo un repaso por las últimas novedades de la Ciudad, así como también por los atractivos tradicionales de la Ciudad, focalizando en la noche porteña, así como también en los recorridos imperdibles durante una estadía en la ciudad.

El evento tuvo lugar en Estación Retiro 300 y contó con la presencia de Valentín Diaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de CABA; Lila Bacigalupo, directora general de Promoción Turística del Ente de Turismo de CABA; y referentes del sector privado de la Ciudad. Acompañaron representantes del sector privado porteño, como Buenos Aires Bus, Buenos Aires City Bus Gray Line, Sturla, Jardín Japones, Museo River, Illum Hotel, Grupo Summa, Estuario del Plata y AUSA.

Con respecto a los funcionarios locales, formaron parte del encuentro Marcela Aeberhard, secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe; Alejandra Mattheus, Secretaría de Turismo de Rosario; Bruno Rearte, director ejecutivo del Ente Turístico Rosario; Javier Dellamónica, subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe. Además, participaron referentes del sector privado de la provincia de Santa Fe, como la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (ARAV), la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (AEHGRA), la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) y el Rosario Convention & Visitors Bureau.

“Rosario es un mercado estratégico para nosotros gracias a su excelente conectividad terrestre y aérea con Buenos Aires. Elegimos esta ciudad para acercar la experiencia de una tarde porteña, fortaleciendo el estrecho vínculo que nos une desde el punto de vista de la oferta cultural y gastronómica”, sostuvo Díaz Gilligan.

Al comienzo del evento, se desarrolló un espacio de networking del que participaron más de 60 agencias de viajes rosarinas, que tuvieron la oportunidad de conocer la oferta de las empresas de Buenos Aires que acompañaron a la delegación.

Durante el encuentro, se brindó información sobre algunos de los grandes eventos deportivos y musicales que tendrán lugar en la Ciudad durante los próximos meses, como los shows de Fito Páez y Sebastián Yatra en el Movistar Arena, el 10 y 15 de abril, respectivamente; y el de Ricky Martin en el Campo Argentino de Polo, el 16 de abril; así como también la Feria Internacional del Libro, que comienza el 23 de abril en La Rural.

También se hizo un repaso de las propuestas destacadas de la Ciudad, como el Mirador Obelisco, un atractivo turístico que ofrece vistas panorámicas de Buenos Aires y que ya fue disfrutado por más de 20 mil visitantes. Además, se mencionaron las novedades de la oferta turística de la Ciudad, como el primer viñedo urbano de Latinoamérica, que permite realizar catas y degustaciones en pleno Microcentro porteño, la nueva experiencia inmersiva del Ateneo Grand Splendid y el TRAMBUS, nuevo transporte público eléctrico que se encuentra en la fase de prueba piloto y recorrerá la Ciudad desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta Nueva Pompeya.

Finalmente, representantes de diferentes atractivos porteños, como el Buenos Aires Bus y la navegación de Sturla por el Riachuelo, dieron detalles de sus propuestas; y referentes de los Bares Notables de la Ciudad ofrecieron degustaciones con el objetivo de mostrar en la ciudad santafesina un poco de la cultura porteña. En el cierre del evento, una pareja de tango ofreció un show que transportó a los presentes a una típica noche porteña.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, visiten sus 380 librerías, recorran sus 150 museos y descubran los 18 estadios de fútbol, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.



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