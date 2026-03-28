Cuatro heridos graves por una explosión en un local gastronómico

Tres presentan quemaduras serias, con posible derivación a Buenos Aires; la cuarta, una mujer de 29 años, permanece estable. Testigos describieron una detonación de gran magnitud seguida de llamas intensas. Datos preliminares apuntan a dos garrafas de gas como origen del estallido.

28 de Marzo de 2026 07:15hs

Una explosión intensa sacudió la noche del viernes un local gastronómico en llamas en el centro de Villaguay. El estallido, captado en videos virales de redes sociales, ocurrió en la esquina de San Martín y 9 de Julio, frente al cine Berisso. Bomberos Voluntarios, policías, ambulancias y personal municipal acudieron de inmediato para sofocar el incendio y atender a damnificados.

Cuatro personas sufrieron heridas graves y recibieron traslado a un hospital local. Tres presentan quemaduras serias, con posible derivación a Buenos Aires; la cuarta, una mujer de 29 años, permanece estable. Autoridades no precisaron si los lesionados eran empleados, clientes o transeúntes cercanos.

Testigos describieron una detonación de gran magnitud seguida de llamas intensas en el patio cervecero del restaurante. Fuentes preliminares apuntan a dos garrafas de gas conectadas a equipos de cocina como origen del estallido durante tareas de cocción. No hay confirmación oficial de causas.

Bomberos controlaron el fuego tras minutos de labor, impidiendo propagación a edificios adyacentes. Policía acordonó la zona y limitó accesos peatonales y vehiculares. Pericias iniciarán este sábado.