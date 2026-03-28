Córdoba mostró su identidad gastronómica en el festival “Sabor es Polanco” en México

La Agencia Córdoba Turismo participó de una nueva edición del festival Sabor es Polanco, uno de los encuentros gastronómicos más importantes de Latinoamérica, realizado en los Jardines del Campo Marte de la Ciudad de México.

28 de Marzo de 2026 10:17hs

Por Ricardo Seronero

El evento, que celebró su 12ª edición, reunió durante dos jornadas a más de 75 restaurantes y alrededor de 200 expositores, convocando a miles de visitantes interesados en descubrir propuestas culinarias de primer nivel, productos regionales y experiencias gastronómicas de distintas partes del mundo.

En esta edición, Argentina fue el país invitado de honor, y Córdoba formó parte del stand nacional a través de Visit Córdoba, junto al Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, siendo las dos únicas representaciones argentinas presentes en el espacio institucional.



En ese marco, la provincia presentó su identidad gastronómica mediante diversas acciones promocionales. Entre ellas se destacaron masterclass y degustaciones de productos emblemáticos, con el objetivo de acercar al público mexicano los sabores característicos de la cocina cordobesa.

Las actividades estuvieron a cargo del chef cordobés Andrés Chaijale, quien realizó un recorrido por los sabores de Córdoba a través de distintas preparaciones y presentaciones gastronómicas. Además, se ofrecieron degustaciones de productos representativos como vino y fernet, que despertaron gran interés entre los asistentes.

“Participar en un evento de la magnitud de Sabor es Polanco es una oportunidad muy valiosa para mostrarle al mundo los sabores de Córdoba. Nuestra gastronomía es parte fundamental de la identidad de la provincia: cuenta nuestra historia, refleja a nuestros productores y expresa la cultura de nuestra gente. Llevar esos sabores a escenarios internacionales también es una forma de abrir la puerta para que más turistas se interesen en conocer Córdoba, recorrerla y vivirla a través de su cocina”, destaca Diego Puente Rosa, director de Visit Córdoba.



La presencia institucional también permitió destacar la riqueza productiva de la provincia, el talento de sus cocineros y cocineras, y la importancia de la gastronomía como motor de desarrollo, identidad y atracción turística.

Con su participación en Sabor es Polanco, Córdoba continúa consolidando su proyección internacional, mostrando al mundo la calidad de sus productos, la creatividad de su cocina y la calidez de su cultura.





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