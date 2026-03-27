Se reavivaron las llamas en el depósito de pinturas de Francisco Álvarez

Defensa Civil advirtió sobre el riesgo de colapso de la estructura, y una densa columna de humo negro volvió a ser visible a varios kilómetros.

27 de Marzo de 2026 09:55hs

El fuego iniciado el jueves en un depósito de pinturas de Francisco Álvarez, en el oeste del conurbano bonaerense, se reavivó este viernes. La empresa Fademac, ubicada en el polo industrial de Avenida Ramón Falcón y Chilecito, almacena además electrodomésticos y membranas. Defensa Civil advirtió sobre el riesgo de colapso de la estructura, y una densa columna de humo negro volvió a ser visible a varios kilómetros.

Las llamas, que suman unas 24 horas, parecieron contenidas al mediodía del jueves, pero resurgieron cerca de las 7 de la mañana de hoy. Los bomberos debieron desplegarse nuevamente, aunque el peligro de derrumbe complica las tareas de extinción. Tanto empleados como vecinos de la zona fueron evacuados el jueves por el humo tóxico, pese a la reticencia de algunos residentes ante la inseguridad.

El operativo cuenta con 25 dotaciones de bomberos, el Comando de Incidentes de la Policía Bonaerense, Cruz Roja y la policía ecológica. Además, se realizan estudios del aire para evaluar la contaminación en la zona y alrededores. Las primeras versiones indican que el incendio comenzó por chispas de un soldador durante trabajos de soldadura.

Defensa Civil descartó riesgos inmediatos por la nube tóxica y llamó a la tranquilidad. Los análisis ambientales están en curso, y recomendó evitar exposiciones prolongadas para prevenir efectos adversos.