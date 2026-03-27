Si estás buscando un lugar para desconectar, bajar un cambio y recargar energías, en la provincia de Entre Ríos, San José te espera.

27 de Marzo de 2026 13:51hs

Por Ricardo Seronero

Entre el río, los espacios verdes y el ritmo tranquilo de la ciudad, San José es el plan perfecto para tomarte unos días y disfrutar a tu manera. Podés empezar la mañana con mates frente al agua en el Balneario Camping San José, dejarte llevar por la calma de la naturaleza y seguir la jornada relajándote en las cálidas aguas de Termas San José.

Cuando cae la tarde, la ciudad también se llena de vida con ferias, música, paseos y propuestas culturales, ideales para recorrer, descubrir emprendimientos locales y disfrutar del encuentro. Y claro, no pueden faltar los sabores sanjosesinos: patios gastronómicos, platos regionales y delicias que invitan a quedarse un rato más.

Regalate una pausa, conectá con lo simple y disfrutá de todo lo que San José tiene para ofrecer.

Más info: https://www.facebook.com/turismo.sanjose



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590