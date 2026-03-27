Pullaro y Scioli encabezaron la primera asamblea del año del Consejo Federal de Turismo

Con la participación de las máximas autoridades de turismo del país en Rosario, se eligieron los nuevos representantes para el 2026. El secretario Scioli sostuvo: “Celebro que aquí en Santa Fe se trabaje de manera transversal en todas las áreas de Gobierno que hacen que el turismo sea un éxito, como las 300.000 personas que disfrutaron del recital de Fito Paez la semana pasada. Podemos ver la nueva realidad de Rosario, de Santa Fe y de toda la Argentina, y nos presentamos como destino de calidad, seguro, cada vez más demandado por el turismo internacional” y afirmó que “Los números dieron un 13 por ciento menos de turismo emisivo y un aumento del 8,5 por ciento en la llegada de turistas al país en comparación con el año pasado. Esto no es casualidad, es fruto del trabajo de todos los aquí presentes, con la promoción, inversión y posicionamiento de Argentina".

27 de Marzo de 2026 13:46hs

Por Ricardo Seronero

La 175ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) se realizó en la ciudad de Rosario, Santa Fe, con la presencia del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación y presidente del INPROTUR, Daniel Scioli; y del presidente del CFT y del Ente de Turismo de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan.

Estuvieron también el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; la secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; y la presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel.

El secretario Scioli afirmó: “Celebro que aquí en Santa Fe se trabaje de manera transversal en todas las áreas de Gobierno que hacen que el turismo sea un éxito, como las 300.000 personas que disfrutaron del recital de Fito Paez la semana pasada. Podemos ver la nueva realidad de Rosario, de Santa Fe y de toda la Argentina, y nos presentamos como destino de calidad, seguro, cada vez más demandado por el turismo internacional”.

“Los números dieron un 13 por ciento menos de turismo emisivo y un aumento del 8,5 por ciento en la llegada de turistas al país en comparación con el año pasado. Esto no es casualidad, es fruto del trabajo de todos los aquí presentes, con la promoción, inversión y posicionamiento de Argentina. Porque no nos quedamos esperando y salimos a buscar turistas al mundo, a mostrar Argentina gracias a la política de Cielos Abiertos de Javier Milei, al trabajo del Inprotur y de Cancillería, como la llegada de turistas chinos que aumentó un 40 por ciento con la eliminación del visado”, aseveró.

Para finalizar, Scioli sostuvo: “El turismo tiene las soluciones a los problemas, crea empleo, inspira a los jóvenes. Sabemos cómo se moviliza la economía regional. Donde llega el turismo hay trabajo, donde llegan turistas hay divisas, por eso es clave el trabajo en conjunto entre el sector público y el privado”.

Por su parte, Pullaro agradeció a Scioli y confirmó: “Siempre tuvimos el apoyo cuando Santa Fe no tenía diseño turístico, y el acompañamiento de Nación nos permitió ser una provincia que apuesta y empuja permanentemente al turismo para que sea un motor más de la economía de Argentina”.

“Provincia Invencible de Santa Fe es el lema que lleva nuestra bandera y con la disminución de las estadísticas de violencia y delito es posible que hoy vuelvan eventos a esta ciudad que nos marcan el camino que estamos llevando adelante. Estamos listos para mostrar al mundo lo que representan nuestros humedales, los ríos, las lagunas y las posibilidades de invertir en el turismo”, concluyó.

A su turno, Poletti afirmó: “Entendemos al turismo como política de desarrollo y gracias al trabajo en conjunto tenemos un crecimiento del 35 por ciento en el gasto turístico interanual.

Me reuní con el Intendente de Paraná como ejemplo de la mirada que debemos tener para crear algo regional, de cercanía. Gracias al túnel subfluvial podemos trabajar en el desarrollo de las dos ciudades”.

El intendente Javkin confirmó: “Volvió Rosario, es lo que sentimos y lo que siente la gente. Una ciudad muy especial en la cultura y la vida urbana de Argentina. En esta asamblea demostramos la fuerza que tenemos, porque hay planes, hay métodos y es lo que hace que podamos volver. Nos honra mucho que estén acá en este evento y que seamos todos parte del mismo equipo”.

En la Asamblea, Valentín Díaz Gilligan realizó el cierre de su gestión y el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (In.Fue.Tur), Dante “Willy” Querciali, asumió la presidencia del CFT hasta el 2027, por votación unánime de los representantes de todas las provincias. También se ratificaron los vicepresidentes colegiados.

En la transición de cargos, Gilligan expresó: “Hoy cedo la posta a Willy, pero somos un mismo equipo, sigamos trabajando todos juntos. En estos dos años de presidencia intentamos ser federales y hacer un trabajo en conjunto con todas las regiones. El foco es generar calidad y posicionar este país increíble que tiene todas las condiciones”.

Querciali agradeció el apoyo de las provincias y aseguró: “Valentín dejó la vara muy alta, pero vamos a seguir trabajando en conjunto con Nación para hacer que Argentina sea más grande en el turismo”.

Como parte del temario, Bernardo Moreno, a cargo de la Dirección Nacional de Calidad Turística de la Subsecretaría de Turismo de la Nación, expuso cómo las estadísticas del turismo receptivo y emisivo ofrecen información no solo sobre el volumen total de turistas no residentes que visitan nuestro país, sino que permiten analizar la evolución de mercados puntuales, de relevancia para el desarrollo económico de todos los sectores vinculados a la actividad turística del país.

La secretaria ejecutiva del INPROTUR, Ana García Allievi, dio detalles sobre la actualización del Plan de Promoción Turística Internacional 2026. El director de Desarrollo y Promoción de la Subsecretaría de Turismo, Pablo Cagnoni, explicó las líneas de acción de esa dirección. El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, disertó acerca de los ejes de gestión y la agenda de actividades para este año. Y Teruel anunció el CAT Woman Summit que será el 24 de abril en la ciudad de Córdoba.

El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá, presentó la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) y el 51º Congreso de Agentes de Viajes que se realizará en mayo en Mendoza coincidente con la 176ª Asamblea del CFT.

Otras presentaciones

Programa turístico-cultural “Los Caminos de Belgrano” a cargo de Marcela Aeberhard y del secretario General del Ente Tucumán Turismo, Marcos Díaz, que pone en valor los circuitos vinculados a Manuel Belgrano y su legado.

Propuesta de turismo estudiantil “Sí, prometo. Mi bandera, mi orgullo”, a cargo de la secretaría de Deporte y Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus.

“Santa Fe MICE Awards” a cargo de Gustavo Curto (Presidente del Buró de Eventos de Rosario) y Matías Tomati (Presidente del Buró de Eventos de Santa Fe); y “Santa Fe se muestra”, a cargo de Javier Dellamonica (Subsecretario de Turismo de la ciudad de Santa Fe).

Programa “50 Festivales de San Luis”, a cargo de Juan Alvarez Pinto, Ministro de Turismo y Cultura de San Luis.

Presentación de “La gestión local del turismo - escenario y desafíos” a cargo de los representantes de la Red Federal de Municipios Turísticos, Pablo Sgubini y de Marcelo Valdomero.



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