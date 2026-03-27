Laura Alonso: "Se peatonalizaron 5 de los 13 accesos a la Villa 31, y 8 permanecen con control policial permanente"

"Es no sólo para controlar quién entra y sale, sino también para evitar la entrada de camiones de gran porte. El objetivo del Gobierno de Jorge Macri es evitar que la villa siga creciendo en altura y horizontalmente, porque muchos son víctimas de la mafia inmobiliaria y de los criminales que habitan en la villa. La gente siempre agradece la presencia de la policía. La política de urbanización de Rodríguez Larreta fracasó", fueron otras reflexiones de la legisladora porteña del PRO.

27 de Marzo de 2026 09:45hs

Escuchar