La actividad de la cadena agropecuaria alcanzó un nuevo máximo histórico

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria registró en febrero una suba mensual desestacionalizada del 0,2% y se ubicó 15,8% por encima del nivel de igual mes del año anterior, según el informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario

27 de Marzo de 2026 11:20hs

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), que elabora la Bolsa de Comercio de Rosario, registró en febrero una variación mensual del 0,2% respecto de enero, alcanzando un nuevo máximo histórico y encadenando cuatro meses consecutivos de niveles récord. En la comparación interanual, el indicador se ubicó 15,8% por encima de febrero de 2025.

De las doce series que componen el índice, siete mostraron variaciones mensuales positivas y cinco registraron retrocesos. Todas las series fueron ajustadas por estacionalidad y valores irregulares extremos, lo que permite realizar comparaciones intermensuales válidas. El principal aporte al crecimiento del índice provino del avance de las labores agrícolas, impulsado por el progreso de la cosecha de girasol.

Entre los componentes con variaciones positivas se destacaron la molienda de trigo (0,3%) y de cebada (1,7%), así como el incremento en la faena de porcinos (0,6%) y en la faena aviar (0,1%). En el sector de biocombustibles, se estima que la producción de biodiesel y bioetanol habría mostrado subas del 1,5% y 3,4%, respectivamente.

En contraste, las exportaciones de los principales complejos agropecuarios registraron una caída mensual del 5,6%, explicada por menores envíos de soja y maíz. Asimismo, la molienda de soja y de girasol retrocedieron 3,7% y 0,4%, respectivamente. La producción de leche mostró una leve contracción del 0,1%, mientras que la faena de bovinos continuó en descenso, con una caída del 0,3% en el mes.

En términos interanuales, el crecimiento del índice estuvo impulsado principalmente por la producción primaria, que mostró un incremento cercano al 25% respecto de febrero de 2025, en el marco de una cosecha fina histórica, una elevada producción de girasol y el avance de la siembra de maíz. El subíndice de agroexportación, por su parte, registró una suba interanual del 1,5%.

En cuanto al subíndice de agroexportación mostró una contracción mensual del 5,6%, aunque con un comportamiento dispar entre los complejos. La caída del índice general respondió principalmente a menores exportaciones de soja y maíz, mientras que los complejos trigo y girasol registraron elevados volúmenes de embarques en el mes.