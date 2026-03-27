Autorizaron ampliar el corte de las naftas con bioetanol

“La Resolución- de la Secretaría de Energía de la Nación- apunta a amortiguar eventuales subas en el precio de los combustibles en surtidor”.

27 de Marzo de 2026 11:34hs

La Secretaría de Energía modificó una normativa para que las empresas incorporen en forma voluntaria hasta 15% de bioetanol en las naftas. “La medida apunta a dar mayor flexibilidad a la industria y a amortiguar eventuales subas en el precio de los combustibles en surtidor, protegiendo al consumidor”, señaló el organismo a través de un comunicado.

La Resolución 79/2026 de la Secretaría de Energía actualizó la especificación técnica de calidad de las naftas. El cambio principal fue la elevación del límite máximo de oxígeno permitido hasta 5,6%.

Según el comunicado oficial, la resolución no modificó el corte obligatorio de bioetanol ni impuso nuevas exigencias a las refinadoras. La intención fue adecuar la normativa vigente para que, si una empresa lo consideraba conveniente, pudiera incorporar voluntariamente hasta 15% de bioetanol en las naftas, siempre dentro de los parámetros de calidad establecidos por la regulación.

La decisión permitirá a las refinadoras definir la composición de sus combustibles.

La resolución aclaró que no introdujo cambios en el régimen aplicable al biodiésel, ya que la especificación técnica para el gasoil ya contemplaba “mezclas de hasta 20%”.